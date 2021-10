Seleção brasileira está em construção, mas já deveria estar na fase de ajustes

É bom, mas também tem um lado ruim. A “descoberta” de Raphinha e Antony é salutar para a seleção brasileira. A pouco mais de um ano para a Copa do Mundo do Catar, ter gente nova é um alento. E jogador que pede passagem merece preferência, ainda que não seja na janelinha – o time titular.

Não fechar os olhos para quem está surgindo é um mérito de Tite. A história mostra que, com raras exceções, ter grupo fechado em uma seleção é caminho para o fracasso.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em 201o. Dunga ignorou Neymar e Ganso, novatos que estavam arrebentando na época, e acabou morrendo abraçado com o fraco grupo fechado que levou à África do Sul.

Assim, é bom que estejam aparecendo Raphinha – começo a me arrepender de ter desconfiado de sua convocação -, Antony, Gerson, Guilherme Arana, entre outros.

Apareceu, está fazendo por onde, tem no mínimo de ter chance de mostrar que pode jogar na seleção.

Por outro lado, é ruim que jogadores que estão começando a trajetória na seleção cheguem sobrecarrregados, quase como se fossem a solução.

Nisso Tite tem falhado. Falha porque, a pouco mais de um ano da Copa do Catar, ele ainda não conseguiu dar um padrão à seleção. O próprio Tite disse após o jogo com a Colômbia que “estamos construindo uma equipe”.

Preocupante, muito preocupante. Isso porque a esta altura a seleção brasileira já deveria estar construída. Não podemos desconsiderar que Tite teve a rara oportunidade de prosseguir o trabalho que começou cinco anos atrás mesmo depois de parar nas quartas de final da Copa da Rússia.

A seleção já tinha de estar na fase de ajustes, de busca de alternativas táticas, mas desde a Copa América mostra que ainda procura por soluções.

Tite já não tem mais fixo o 4-1-4-1. Às vezes usa o 4-4-2, noutras o 4-3-3, em algumas ocasiões coloca os atacantes de lado bem abertos, alterma proposta de marcação mais adiantada com mais recuada, muda o posicionamento dos meias…

São iniciativas positivas. O problema é que Tite regrediu. Hoje, a seleção não mostra ter uma base tática, uma maneira de jogar para, a partir dela, aplicar as variações de acordo com as circunstâncias.

Chegar em uma Copa do Mundo sem uma forma de jogar definida, e bem treinada, é caminho para não ir a lugar nenhum. No futebol de hoje, já não é possível definir a identidade de uma equipe em cima da hora, como por exemplo aconteceu com a Holanda de 1974, aquela em que Rinus Michels montou o carroussel semanas antes da estreia.

O tempo está passando, o Brasil vence, mas não apresenta um futebol competitivo, intenso, objetivo. O sinal está amarelo. E, pensando em Copa do Mundo, nesse momento mais perto do vermelho que do verde.

Seleção brasileira desembarca em Manaus e ganha folga antes de jogo com o Uruguai