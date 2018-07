Seleção de Dunga: números positivos, futebol nem tanto

Foram seis vitórias em seis jogos. O time marcou 14 gols e sofreu apenas 1, de pênalti.

Nos números, a seleção brasileira de Dunga não deixa dúvidas.

Noves fora a qualidade dos adversários – Argentina e Colômbia foram os únicos realmente duros por suas próprias aptidões – a campanha foi boa.

Providencial mesmo, para uma seleção que foi espancada e humilhada na Copa – e que jogou bolinha pequena até mesmo nos jogos que vencem.

Mas o resgate do prestígio ainda está longe, bem longe, embora Dunga tenha conseguido o que queria: vencer todos os jogos que disputou.

Essa é uma face da seleção de Dunga. Um time competitivo, que prefere o resultado ao espetáculo e que se esforça de fato para vencer – no jogo contra a Turquia, por exemplo, mesmo com 4 a 0 aos 45 minutos do segundo, o Brasil marcava a saída de bola do adversário.

Há outros aspectos positivos. Dunga não tem se escorado no blablablá da falta de tempo e do esgotamento físico dos jogadores, como fazia a administração anterior da seleção, para não treinar. Ao contrário, faz os jogadores ralaram com treinos técnicos e táticos.

Está certíssimo.

A tal propalada renovação talvez não esteja acontecendo na velocidade que crítica e torcida desejavam. Mas talvez seja melhor assim, porque se formos analisar com frieza, a geração de jogadores brasileiros – que estão aqui e também os lá de fora – não é tão brilhante como empresários, técnicos, dirigentes e detentores de direitos de transmissão querem fazer crer.

Ainda assim surgiram uma ou outra promessa. Como Roberto Firmino, para dizer apenas um nome e também para ser justo com o belíssimo gol que fez contra a Áustria.

Existem outros problemas.

A seleção continua muito dependente de Neymar. Quado ele não joga bem, o time não vai bem. Foi assim com Felipão. É assim com Dunga. Exemplo disso ocorreu na partida contra a Áustria.

Outra dor de cabeça. A seleção de Dunga marca muito, mas só joga no contra-ataque. Resultado: quando não tem espaço, não consegue andar – como se viu igualmente contra os austríacos.

Isso ocorre também porque a seleção não tem grandes meias, homens criativos. Willian e Oscar são bons jogadores, mais incapazes de desequilibrar. Além disso, normalmente jogam muito pelos lados do campo. Talvez fosse melhor que centralizam um pouco mais.

Mas melhor mesmo é Dunga testar novos meias. Como Ganso, Everton Ribeiro, só para dizer dois nomes.

É claro que o trabalho ainda está no começo.

Mas os bons resultados não dão a ninguém o direito de se empolgar.

Até porque, boa parte dos 7 a 1 ocorreu porque não se conseguiu fazer a leitura exata daquela seleção e de duas limitações.