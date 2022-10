Selvageria na Ilha do Retiro. Raniel será punido por jogar gasolina no fogo?

Pra começo de conversa, todos os que tiveram envolvimento ativo na selvageria vista na Ilha do Retiro no último domingo, quando jogaram Sport e Vasco, estão errados. E devem ser punidos. Inclusive quem acendeu o estopim.

Refiro-me ao atacante do Vasco Raniel. Passadas algumas horas do episódio, uma noite inteira, percebo uma tentativa de livrar a cara, de passar o pano, para a atitude do jogador que fez o caldo entornar, o campo ser invadido, socorristas serem covardemente agredidos e até colegas dele do Vasco levarem uns sopapos.

Claro, óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues, que não tem cabimento colocar Raniel no mesmo fosso daqueles criminosos que aproveitaram a confusão para agredirem pessoas, entre elas algumas que lá estavam trabalhando.

Entretanto, também não dá para deixar passar que, involuntariamente ou não, ele contribuiu para o início da violência.

Porém os passadores de pano partem de premissa lógica e fácil: a de que quem fez gol tem o direito de comemorar.

É óbvio, claro que tem. Eu, por exemplo, faço parte da turma que entende que, no futebol profissional não há razão para quem faz um gol em cima do time que o formou, ou onde jogou, deixar de comemorar. Afinal, a vida segue e quem torce por ele e os que pagam o seu salário passaram a ser outros.

Comemorar vale. É salutar. Provocar não. Aliás, até vale também, desde que com bom gosto, sensibilidade. E, sobretudo, inteligência e senso profissional.

Foi o que faltou a Raniel. Aparentemente, ele não fez nada demais. Fez um gol já nos acréscimos que poderá ser fundamental para a volta do time que defende, e que paga o seu salário para isso, à elite do futebol brasileiro, saiu correndo, vibrando e fez o tradicional gesto de mandar a torcida ficar quieta. Gesto bastante comum no futebol.

O problema é que o clima do jogo estava tenso desde dias antes, pelo seu contexto, e quem fez o gol foi o time visitante, num estádio tomado por torcedores da casa.

Nessa situação, até as ostras, invariavelmente ligadas a quem é considerado de baixo QI, sabiam que ia dar m.. confusão.

E se deu, quem jogou gasolina no fogo também tem culpa no cartório.

Todo e qualquer profissional, em qualquer área de atuação (jornalismo, inclusive), tem de ter consciência das consequências de suas atitudes. Pelo menos as consequências óbvias.

Claro que há inúmeras situações que saem do controle. Horas antes no próprio domingo aconteceu uma delas em Fortaleza, posto que pela cabeça de nenhum jogador do Ceará deve ter passada a hipótese torcedores (torcedores?) invadirem o campo para agredi-lo, ainda mais depois que o time fez um gol.

Mas há situações previsíveis. Raniel tem QI suficiente para saber que do jeito que estava o clima sua comemoração provocando a torcida do Sport poderia resultar em violência. Por que, então, não foi em direção à sua torcida para festejar?

Escolheu o caminho errado, deu margem para que vândalos agissem. Estes devem ser punidos de acordo com as leis penais, e pesadamente de preferência.

Raniel não deve merecer tal rigor. Deveria ser punido esportivamente, ou ao mesmo advertido, para se tocar.

Mas sair incólume, e com um passar coletivo de mão em sua cabeça, será mais uma demonstração de que, no Brasil, tudo pode. Depende das desculpas, e do interesse.