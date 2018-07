Sem R$ 210 milhões em CIDs, obra na Arena Corinthians vai atrasar

A Copa do Mundo acabou faz dois meses, mas até agora Corinthians e Odebrecht ainda não puseram a mão nos papeis referentes a R$ 210 milhões em Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento.

Ou seja, falta a Prefeitura liberar a metade dos R$ 420 milhões em CIDs destinados a viabilizar a construção da Arena Corinthians para ser utilizada na Copa do Mundo.

E, pela lei que regulamentou tal incentivo, os papeis só podem ser vendidos no mercado depois após a emissão total dos certificados.

Para piorar, o Tribunal de Contas bloqueou R$ 140 milhões que já haviam sido emitidos. Recentemente, liberou a reemissão dos papeis, o que até agora não foi feito.

Além dessa quantia, falta a Prefeitura emitir o último lote de CIDs, no valor de R$ 70 milhões.

Sem poder negociar os documentos, que terão deságio, Corinthians e Odebrecht estudam a redução do ritmo das obras que estão sendo feitas na Arena para deixá-la de acordo com o projeto do clube.

São obras como a finalização dos setores das cativas, lojas, restaurantes, recolocação dos placares eletrônicos – ficarão no local onde estavam as arquibancadas provisórias – a área interna onde será construída uma arquibancadas para torcedores privilegiados observarem o aquecimento do time antes dos jogos…

Aliás, quem frequenta a Arena diz que o ritmo da obra já anda bastante devagar.

As intervenções do Prédio Oeste, por exemplo, estão praticamente estagnadas.

O prazo para conclusão das obras é 31 de dezembro, mas é quase certo que vá atrasar.

Nos corredores da Prefeitura, comenta-se que ainda este mês os r$ 210 milhões serão finalmente emitidos.

Oficialmente, porém, a administração não confirma.

E a novela ainda pode ir longe.