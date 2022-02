Será que vai precisar um jogador ser assassinado para que os bandidos sejam punidos?

A violência no futebol sempre foi tratada com alguma naturalidade. “Prensas” de torcedor em jogador, seja nos bares da vida ou no centro de treinamento – o local de trabalho do atleta -, são relativizadas. Na hora, todo mundo condena. Imprensa, torcedores civilizados, dirigentes, autoridades pedem providências, punições. Mas o tempo passa e o ataque cai no esquecimento.

Esse é um dos fatores que fazem com que o nível de violência de bandidos travestidos de torcedores venha aumentando gradativamente. Xingamentos, ameaças verbais classificadas como “conversas motivadoras”, chutes nos carros dos atletas dos jogadores já não satisfazem os vândalos. É preciso ser mais incisivo, pensam. Até porque não lhes acontece nada.

Pouco mais de um ano atrás, os jogadores do São Paulo sofreram uma emboscada a caminho do Morumbi. Na ocasião, 14 meliantes que apedrejaram o ônibus foram presos. Obviamente conseguiram a liberdade alguns dias depois e o caso se arrasta.

Ou seja, a rigor, ninguém foi punido.

Na quinta-feira, o nível de violência aumentou. Agora não foram pedras, e sim uma bomba que foi atirada no ônibus do Bahia. Que estava sendo escoltado pela polícia!!!

14 horas depois, não se sabia ainda os autores do ataque, que feriu e quase cegou o goleiro Danilo Fernandes e provocou cortes no corpo do lateral esquerdo Matheus Bahia.

Mas não se pode descartar a possibilidade de ter sido obra de “torcedores que se julgam legitimamente indignados com a péssima campanha do time no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste”, pecado capital logo depois de um rebaixamento no Brasileirão.

Certamente eles devem estar em alguns locais de Salvador comemorando e se vangloriando do atentado. Afinal, são quem mandam. Ninguém mexe com eles.

A polícia baiana promete identificar e prender os meliantes. Tomara que cumpra. E depois, tomara que nenhum juiz dê a eles o direito de responder ao inquérito que haverá por vir em liberdade.

Tentativa de assassinato não pode ser tratada com a letra mais suave da lei e sim com a mais pesada.

Seria um ganho imenso se os responsáveis pelo ataque a bomba ao ônibus do Bahia fossem identificados, julgados, condenados e presos – e que as chaves da cela fossem jogadas ao mar, no meio do oceano.

Mas não se deve esperar tanto. O mais provável é que nada aconteça com esses bandidos.

Só não dá para ignorar que a situação está piorando. Daqui a pouco teremos um jogador assassinado. Será que só assim serão tomadas as já mais do que urgentes providências?