Sócio-torcedor pode ir ao Mundial dos games

O torcedor que for filiado ao programa de sócio-torcedor de seu clube vai ter chance de disputar o Mundial da Fifa. Desde que seja fera do videogame. Isso porque este ano, as Eliminatórias brasileiras do FIFA – ESWC (Eletronic Sports World Cup), a Copa do Mundo dos jogos eletrônicos vai dar uma vaga na final para quem for integrante do programa de seu clube.

As Eliminatórias começam no dia 18 e apenas gamers que sejam sócio-torcedores poderão concorrer à vaga na decisão mundial, que vai ser realizada entre o fim de outubro e o início de novembro nada mais nada menos do que em Paris.

Claro que, para isso, o clube tem de concordam em participar da disputa. Palmeiras, Ponte Preta, Santa Cruz, Atlético-PR, Joinville, Sport, Vitória e Santa Cruz estão entre os que já confirmaram que estarão na disputa com seus sócios-torcedores.

A inscrição para as Eliminatórias vai até o próximo dia 8 de setembro – interessado? vá ao www.bsog.com.br – e o craque de bola (ops!, de videogame) vai ter, durante a disputa, várias fases para demonstrar que é bom. Se for bom mesmo, vai poder visitar a Torre Eiffel.