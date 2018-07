Sorteio dos grupos da Copa será no Kremlin

Sede do governo da Rússia, o Kremlin vai sediar no dia 1º de dezembro, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A confirmação do local foi feita pelo presidente da Federação Russa, Vitali Mutko. A cerimônia ocorrerá no Palácio dos Congressos, um dos cinco palácios do complexo, e atende a um desejo do presidente Vladimir Putin.

A Copa da Rússia será realizada entre 14 de junho e 15 de julho e, a exemplo do que ocorreu no Brasil, vai ser jogada em 12 diferentes estádios. A Fifa sustenta que, com 32 equipes, oito arenas são suficientes. No entanto, lá, como cá, o interesse em agradar aliados, entre outros menos republicanos, prevaleceu.

Como Putin faz a Copa uma de suas questões de honra, dinheiro para as obras não falta e, ao contrário do que aconteceu no Mundial de 2014, a Fifa não deverá precisar sugerir chute no traseiro de ninguém para acelerar a construção dos estádios e de outras intervenções de infraestrutura.

Vale lembrar que na metade deste ano será disputado o evento-teste, a Copa das Confederações (desta vez sem a presença do Brasil). Os jogos estão programados para quatro cidades: Moscou, São Petersburgo, Sochi e Kazan.