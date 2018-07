Subiu no telhado

A confirmação da Arena Pernambuco como sede da Copa das Confederações agora é mais uma questão política do que técnica.

O anúncio feito pelo governador pernambucano, Eduardo Gomes, de que o estádio será inaugurado em 14 de abril do próximo ano, teve, na Fifa, efeito contrário ao desejado.

Em vez representar tranquilidade, aumentou a dúvida sobre a possibilidade de aproveitar o espaço e, na entidade, já há quem defenda de forma veemente que Pernambuco deve ser excluído do evento-teste.

Um membro do alto escalão da Fifa confidenciou ao blog que vários de seus pares acham perda de tempo protelar a exclusão da arena, mas que o anúncio não será feito antes de 8 de novembro – data que a entidade definiu para revelar as sedes e o preço dos ingressos – para não criar um desgaste desnecessário com autoridades brasileiras.

A Fifa reconhece o esforço que está sendo feito para que as obras sejam concluídas a tempo, mas entende que o objetivo não será alcançado.

A data de 14 de abril está dentro do prazo que a Fifa determina para tomar os estádios para si, com o objetivo de prepará-los para a competição – a Copa das Confederações começa em 15 de junho e a Fifa e o COL proíbem atividades no campo pelo menos três semanas antes.

Mas a entidade, na realidade, quer que no máximo a partir de fevereiro estejam disponíveis para testes – do gramado, de acesso, dos sistemas de comunicação, das instalações de maneira em geral – e para os ajustes que se fizerem necessários, sobretudo na área de operações.

Gomes, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o presidente da CBF, José Maria Marin, estão entre os ferrenhos defensores da manutenção da Arena Pernambuco na competição.

Por isso, o poder de barganha deles, a influência perante os cartolas da Fifa e até mesmo no governo federal são vistos hoje como a única chance de “salvar” a Arena Pernambuco. Um árduo trabalho de bastidores é esperado nas próximas três semanas em Zurique e em Brasília.

As chances, no entanto, seriam bem remotas, segundo o meu interlocutor.

FORMATURA NO ITAQUERÃO

Neste sábado, 20 de outubro, 62 estudantes que participaram do Programa Caia na Rede, destinado a promover inclusão digital de famíliares dos trabalhadores na construção da Arena do Corinthians, vão ter direito à cerimônia de formatura do curso, no canteiro de obras. É a primeira turma, que teve acesso ao aprendizado de informática, empreendedorismo e desenvolvimento profissional. O Caia na Rede prevê qualificar 400 alunos até 2014.

CASTELÃO DÁ MAIS UM PASSO

A arena de Fortaleza atingiu 92% de índice de conclusão de sua reforma. O campo já está sendo preparado para receber o gramado. A entrega está prevista para 15 de dezembro. Será, assim, o primeiro dos 12 estádios da Copa a ser finalizado.