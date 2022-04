Tite ainda não ganhou a Copa, nem perdeu. Mas o que interessa é quem será seu substituto

Estava na cara que isso iria acontecer. Bastou Tite confirmar que deixa a seleção brasileira ao fim da participação na Copa do Mundo do Catar para começarem as especulações, as apostas e os lobbies em relação ao substituto. E como os treinadores brasileiros estão sem moral desde a Copa de 2014 – Aliás, Tite foi uma das poucas exceções desde então -, as informações e os palpites recaiem sobre os estrangeiros.

O candidato mais recente nessa corrida é Pep Guardiola, que segundo o jornal espanhol Marca é o objeto de desejo na nova administração da CBF. Há alguns dias, um jornal português lançou o nome de Jorge Jesus. Isso mesmo, aquele técnico que fez um único grande trabalho (e que trabalho!) na carreira de mais de três décadas.

Abel Ferreira tem a preferência de muitos jornalistas esportivos, ancorados no excelente trabalho que faz no Palmeiras. Xavi voltou a ser citado dia desses. Vale lembrar que no ano passado ele foi procurado pela CBF para ser auxiliar de Tite em troca de assumir a bronca na seleção após a Copa do Catar. Disse não, e preferiu treinar o Barcelona.

A CBF, claro, diz que treinador para o futuro é assunto para o futuro. Ou seja, para depois da Copa.

Com toda a honestidade, para este blogueiro tanto faz que o treinador da seleção seja brasileiro ou estrangeiro. O que interessa é que seja bom.

Mas o modismo preocupa. Como o futebol brasileiro vive a onda dos técnicos estrangeiros, nenhum treinador daqui presta. E moda contamina. É só observar o comportamento nas redes sociais de torcedores de times que têm técnicos “made in Brasil”.

É recorrente. Eles são criticados quando o time joga mal, quando perde. Normal. Mas agora continuam sendo malhados quando o time joga bem, quando ganha. Para isso, os entendores recorrem aos tropeços que ficaram no passado. “Tivesse (fulano de tal) feito isso, ou aquilo, tivesse escalado esse, ou aquele, e o time não teria perdido aquele jogo”, é o argumento.

Treinadores são criticados e contestados desde que inventaram essa função no futebol. Mas nos últimos tempos se tornaram salvadores da pátria – mesmo que seja a pátria dos outros.

É neste contexto que entra o substituto de Tite na seleção brasileira. Tite ainda não ganhou a Copa, ainda não a perdeu, mas até novembro terá de conviver com “notícias” sobre seu sucessor. E com comparações também, posto que tornou-se comum a crença de que basta ser estrangeiro para ser melhor.

Pode-se argumentar que, como já definiu que vai sair, Tite não se deixará perturbar pelas especulações, apostas, lobbies sobre seu substituto.

Tomara que não tenha mesmo influência. Seria muito ruim que esse papo furado fora de hora atrapalhasse uma seleção que fazia tempo não se mostrava tão bem às vésperas de uma Copa.