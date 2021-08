Tite, ao chamar os olímpicos, mostra que há luz no fim do túnel da seleção brasileira

Foi alentadora a convocação da seleção brasileira para a rodada tripla se setembro das Eliminatórias. Alentadora, quando se olha mais à frente, para a Copa do Mundo do Catar, daqui a pouco mais de um ano. Normalmente conservador, dessa vez ousou um pouco ao dar chance a vários jogadores que acabam de conquistar o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio.

Claro que Daniel Alves, que estando à disposição é sempre convocado, por seus méritos, mas também porque não se tem bons laterais-direitos no futebol brasileiro – nem jogando aqui nem lá fora -, e Richarlison, que com justiça Tite sempre chama, não contam como novidades. Mas os outros quatro são boas notícias.

Guilherme Arana merece ser testado até porque é o melhor que o Brasil tem no momento. Claudinho é boa aposta, com sua criatividade e lucidez. Bruno Guimarães tem futebol para jogar na seleção, embora o seu setor esteja bem servido. E Matheus Cunha, por sua facilidade de jogar dentro e fora da área, pode vir a ser o centroavante que o esquema de Tite tanto precisa – e no qual Firmino não se encaixa e Gabigol talvez não dê certo.

De resto, poucas novidades. Lucas Veríssimo foi chamado agora por estar bem no Benfica e porque da vez anterior se macchucou e não pôde ser testado. Admito ter dúvidas em relação a Rafinha, e atribuo a convocação mais ao fato de ele jogar fora do País – Leeds, da Inglaterra -, mania discutível que Tite tem.

Rafinha é bom jogador, sem dúvida. Rápido, driblador, objetivo. Mas no futebol brasileiro interno há vários iguais a ele. É verdade que teve excelente temporada sob o comando de Marcelo Bielsa. Temporada passada. A atual está começando nesta sexta-feira na Inglaterra, e portanto não dá para se basear no momento atual para justificar a convocação – ao contrário de Veríssimo, pois o Benfica já está a pleno vapor no Português e na fase eliminatória da Liga dos Campeões.

O saldo dessa convocação para as partidas contra Chile, Argentina e Peru, porém, é bastante positivo. Tite pode vir a descobrir novas alternativas para a seleção, até para preparar variações de sistema de jogo. E, pensando em Copa do Mundo, pois as Eliminatórias são barbada, é um grande alento.