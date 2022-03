Tite dá nova chance a Arthur e Richarlison, mas falha ao ignorar Raphael Veiga novamente

Tite já tem pelo menos 70% do grupo da seleção brasileira que levará ao Catar definidos. É bom que seja assim, visto que a Copa do Mundo se aproxima. Mas prudentemente diz não “fechar possibilidades reais” – embora na prática suas convicções feche várias janelas. Desta maneira, aproveitou os jogos contra Chile e Bolívia para fazer algumas experiências mais e, principalmente, alguns resgates.

Arthur, ao lado de Gabriel Martinelli a maior surpresa na lista, sempre agradou Tite. Sua flexibilidade, facilidade de jogar com competência de uma área a outra, o fez ser importante para o treinador tempos atrás. No entanto, o garoto se perdeu fora de campo, o que refletiu dentro dele, e agora que parece ter colocado a cabeça no lugar ganha ao menos a oportunidade de tentar recuperar seu espaço.

É difícil que recupere, pois a fila andou. Mas não se pode negar que Tite, acertando ou errando, procura ser justo. Grato. Na convocação anterior, por exemplo, ele resgatou Philippe Coutinho – algo de que o este blogueiro discordou, por char que não era o momento. Deu certo. Por que não poderá ocorrer o mesmo com Arthur?

Richarliyson foi outro resgastado, este com justiça. O atacante se sacrificou ao jogar Copa América, Olimpíada e praticamente não descansar, depois sofreu duas contusões seguidas que o impediram que continuar sendo convocado. Acabou perdendo espaço, ocupado por Raphinha e Antony. Mas tem feito boas partidas nas últimas semanas, embora jogue em um time ruim de doer. Merece, até mais do que Arthur, a chance de busca novamente seu espaço.

Guilherme Arana e Alex Telles têm, a meu ver, a oportunidade definitiva para entrar no grupo da Copa. Quem se sair melhor vai garimpar o lugar de reserva de Alex Sandro. Da mesma maneira, se Gabriel Magalhães se mostrar competente, dará passo enorme para preencher a vaga que falta na zaga.

Nesta convocação, Tite deixou claro que o comando do ataque é o calcanhar de Aquiles da seleção. Sem poder contar com o contundido Matheus Cunha, resolveu fazer uma experiência com Gabriel Martinelli – que não é exatamente um jogador só de área.

Talvez fosse melhor dar nova oportunidade a Pedro, mas o fato de ele não ser titular absoluto no Flamengo pode ter pesado. No entanto, quem saiu perdendo mesmo foi o preterido Gabriel Barbosa.

De maneira geral, a lista de Tite é boa. Mas ele continua relutando em testar Raphael Veiga. Esta foi sua grande falha nesta convocação.