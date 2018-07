Tite podia ter caprichado mais na convocação

Tite vai aproveitar os dois jogos finais das Eliminatórias para fazer alguns testes na seleção brasileira. Salutar. O blog já defendeu mais de uma vez que ele fizesse essas observações, já que a equipe está garantida na Copa, e até lamentou, quando da convocação anterior, o número reduzido de novamente.

Agora, ele aumentou o leque. Mas bem que podia fazer uns testes “melhorzinhos”. Diego Tardelli, Tite? O blog admite que nem imagina como ele está lá na China. Mas sabe que não muito tempo atrás ele estava mal, a ponto de querer deixar o Shandong Luneng e voltar para cá.

Além disso, na China fazer 11 gols em 13 jogos não significa, ou pelo menos não deve significar, muita coisa.

Tomara que o acompanhamento, sério, feito pela comissão técnica, mostra que o blog está errado e que Tardelli se mostre merecedor não só da convocação como de ir à Rússia, se for o caso.

Não se pode esquecer que muita gente torceu o nariz quando Tite trouxe de volta para a seleção o então chinês Paulinho e o tempo, e os jogos, rapidamente mostraram que ele estava com a razão.

Diego do Flamengo, Tite? Até dá para entender, porque é excelente jogador. Mas, como ele não vem jogando nada faz tempo, em vez de convocá-lo por seu histórico, por que não dar outra chance a Lucas Lima, que após meses de mais baixos do que altos finalmente voltou a jogar bem.

Danilo? Tudo bem que enfim está jogando, agora que está no Manchester City. Mas será que tem nível para a seleção?

Fred, o volante do Shakthar, também é uma incógnita, embora seja forçoso reconhecer que, na época de Dunga, ele teve algumas boas atuações.

O gremista Arthur é ótima lembrança, assim como é justo que Jemerson, na ocasião anterior convocado às pressas para tapar o buraco deixado pela contusão de Miranda, tenha oportunidade de realmente mostrar serviço.

É claro que, no geral, a convocação é boa. Mesmo porque a grande maioria dos jogadores do grupo da Copa já está definida. E o time é bom, assim como as opções.

Mas, para terminar, uma pergunta: e o Vanderlei, Tite?