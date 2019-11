Tite precisa se reinventar de fato ou não irá longe

Tite disse que a seleção brasileira passaria por um processo de reinvenção nos últimos amistosos do ano. A ser verdade, ele adiou seus planos para o amistoso com a Coreia do Sul. Isso porque o que se viu no jogo desta sexta-feira com a Argentina foi… patético. Uma seleção confusa, com jogadores mal escalados, sem criatividade, lenta… E que não chuta a gol.

Não se viu nenhuma novidade no esquema tático. E durante todo o tempo a seleção pareceu um bando de jogadores perdidos diante de um adversário que, ao obter o gol que viria a lhe dar a vitória, se fechou e não permitiu à seleção brasileira espaços. E como o time de Tite não tem criatividade, imaginação, nem ousadia, não soube reagir.

Sem contar que Tite fez algumas opções simplesmente incompreensíveis. Willian joga pelo lado direito. Por que colocá-lo do lado esquerdo, no posicionamento do ausente Neymar? E por que não mudá-lo de lado ao ver que não estava dando certo? Não teria sido melhor colocar Gabriel Jesus (como bate mal pênalti!!!) mais à esquerda. E Firmino? Por que passou boa parte do tempo mais recuado, como se fosse o arco e não a flecha.

E as experiências. É fato que Lucas Paquetá pouco apareceu no primeiro tempo (muitas vezes caindo pelo tal lado direito). Não seria melhor reposicioná-lo em vez de simplesmente substitui-lo por alguém que faz tempo não joga nada?

Além disso, demorar para colocar Rodrygo e Richarlison do jeito que estava o jogo, beira à covardia. E colocar um garoto estreante, Wesley, depois dos 40 minutos, é sacanagem.

Tite precisa acordar. Não pelos cinco jogos sem vencer da seleção. Mas pelo não futebol que joga. E que piora a cada jogo. Ou Tite muda, ou deverá, para o bem da seleção, ser mudado.