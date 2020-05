Torcida ajuda a ganhar jogo? Futebol alemão mostra que sim

As partidas sem presença de público, uma nova rotina nesta fase inicial da volta do futebol, estão reacendendo a velha discussão sobre se torcida ganha jogo. O Campeonato Alemão está confirmando a tese dos que entendem que sim. Que, se não ganha, no mínimo ajuda. E sua ausência pode fazer crescer as chances de derrota de quem, também em tese, deveria ter mais chance de vencer.

Desde que foi retomado, o Alemão já teve quatro rodadas, incompletas (a quarta dela será encerrada nesta segunda-feira), num total de 35 jogos. E, com as portas fechadas, os visitantes fizeram a festa. Venceram 17 vezes (48,5% das partidas), contra apenas 8 vitórias dos mandantes (22,8%). Empates foram 10 (28,5%).

Cenário bem diferente de antes da paralisação, quando, com estádios cheios – e na Alemanha eles estavam sempre cheios – quando o time da casa fazia valer seu mando na maior parte das vezes. Em 224 partidas, foram 97 vitórias dos anfitriões (43%), 78 dos visitantes (34%) e 49 empates (28%).

Ressalte-se também que na Alemanha normalmente há uma disparidade entre as equipes mais ricas e as menores, e que isso, evidentemente, se reflete em campo, com o mais forte sendo favorito, e confirmando essa condição, sobre o mais fraco dentro e fora de casa.

Mas o que tem acontecido nesse retorno mostra e/ou confirma a força que a torcida representa para um time. Entrar em campo apoiado e empurrado pela maioria do público presente no estádio motiva o jogador, dá mais força, confiança, estímulo. Do outro lado, se não retrai, inibe o jogador visitante, o faz ser menos ousado, precavido. E a arbitragem também se torna mais cuidadosa.

Isso mexe com o comportamento dos times. Um bom exemplo disso foi o comportamento do Schalke sábado, no jogo com o Werder Bremen. Mesmo em casa, e diante de uma equipe ameaçada pelo rebaixamento e que havia ganho apenas uma de suas dez últimas partidas, o Schalke (que também vem mal, tanto que completou nove jogos de jejum) negou-se a tomar a iniciativa. Posicionou-se o tempo todo, mesmo depois de sofrer o gol, de modo a contra-atacar. E acabou aceitamente placidamente a derrota.

O Schalke tem uma das torcidas mais fanáticas da Alemanha. Assim, sempre que joga em casa com o estádio cheio, procura, tenta ao menos, ser ousado, ofensivo. Abre-se mesmo quando tem equipe inferior e isso já lhe castigou com inúmeras derrotas ao longo do tempo. Mas desta vez não. Sequer dignou-se a dar aquela blitz dos 10, 15 minutos iniciais que o time inferior, quando pega o grande, costuma dar no início das etapas quando atua em casa.

Desta vez, porém, o Schalke não tinha ninguém a empurrá-lo.

Claro que quando o time é bom não tem essa de torcida fazer falta. O Bayern de Munique, no mesmo sábado, jogou em casa sábado e fez 5 a 0 no Düsseldorf – a distância entre os times é gigantesca. Da mesma forma, o Borussia Dortmund atuou fora neste domingo e enfiou 6 a 1 no Paderborn.

Mas que torcida é importante na campanha de um time, isso está claro. O Campeonato Alemão que o diga. No entanto, teremos de nos acostumar a jogos sem a presença de torcedores. E os times, e seus jogadores, terão de se adaptar a essa nova realidade.