Um bom começo

Fim de férias, minhas, começo de trabalho de Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira – um recomeço, uma década depois, entendem alguns -, é um bom momento para retomar o blog.

Foi boa a primeira convocação de Felipão. Por recorrer a jogadores experientes, como Julio Cesar e Ronaldinho Gaúcho, por optar por volantes que não se limitam a marcar e a fazer faltas e por levar vários jogadores jovens que eram do time de Mano Menezes.

Até mesmo as surpresas são interessantes.

Dante jogou na temporada passada muito futebol no Borussia Moenchengladbach e está muito bem nesta temporada com a camisa do Bayern de Munique. Vale a tentativa. Ou experiência.

Filipe Luiz também vem bem na lateral esquerda do Atlético de Madrid (aliás, Miranda também merecia uma chance há tempos).

Como nem tudo pode ser perfeito, faltou Kaká. Ele foi bem nas partidas que jogou sob o comando de Mano, não é mais bem aproveitado no Real Madrid por conta da implicância do Mourinho e merecia estar no grupo.

Isso deve acontecer nos amistosos contra Itália e Rússia, em março.

No geral, porém, Felipão começou bem. Vencer a Inglaterra em Wembley não será fácil. Mais do que o resultado, no entanto, valerá o espírito e o comprometimento que os jogadores demonstrarem.