Um passeio pela Arena Pernambuco

Dois vídeos feitos pela Squint Opera em parceria com a Construtora Obebrecht possibilitam uma visão ampla da Arena Pernambuco, estádio que está sendo construído em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, e que receberá partidas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Eles dão a ideia da visão do campo e da arena a partir de vários assentos e também de como pode ser a programação para o torcedor em dia de jogo – uma atividade que vai muito além da partida em si.

Também foi criado um projeto interativo para a visualização dos assentos em 360 graus.

Assista aos vídeos aqui: