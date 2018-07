Valeu pela vitória

Melhor impossível.

Um gol no início do jogo, outro no começo do segundo tempo, um terceiro no final.

E a vitória sobre o Japão, o mais fraco adversário no Grupo A da Copa das Confederações foi garantida com facilidade.

Mas há um outro lado na história.

Na maior parte do tempo, a seleção brasileira não jogou bem.

Estava pouco inspirado, com os jogadores movimentando-se pouco, sobretudo no primeiro tempo.

O Japão chegou até a assustar.

E deixou claro que ainda há muito por fazer.

Natural.

O time está se entrosando agora.

Mas precisa ser mais objetivo.

Do contrário, sofrerá bastante contra México e Itália.

Valeu pela estreia, pelo apoio do público, que amarelou um estádio cujas cadeeiras são vermelhas.

No entanto, o futebol foi aquém daquele jogado contra a França.

É pouco para quem pretende ser campeão.