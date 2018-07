Visita decisiva a Itaquera

Charles Botta e Carlos de la Corte, consultores da Fifa para estádios – em áreas diferentes – estão nesta quarta-feira na Arena Corinthians.

Vão se encontrar com engenheiros da Odebrecht, dirigentes do Corinthians, técnicos da Prefeitura e do governo estadual, além de ver de perto o local do acidente que levou duas vidas e vai obrigar a rever o prazo de entrega do estádio.

Receberão informações sobre as consequências do acidente, como a de que a estrutura caiu entre duas vigas e não há como puxá-las.

A peça terá de ser desmontada, o que torna a operação de maneira geral mais demorada.

E, mais importante, receberão uma previsão mais realística sobre o novo prazo da obra: serão informados de que o atraso será entre 30 e 45 dias.

Ou seja, a Arena Corinthians será entregue até a metade do mês de fevereiro.

Botta e De la Corte voltam ainda nesta quarta-feira para a Costa do Sauipe e vão repassar as informações aos dirigentes da Fifa.

E na sexta-feira é há ótima possibilidade de a entidade confirmar de maneira oficial o estádio de Itaquera como palco da abertura da Copa.