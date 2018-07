Alan Fonteles assina com Pinheiros e Troféu Brasil pode ter seu primeiro paraolímpico

O sonho de Alan Fonteles em disputar uma edição do Troféu Brasil não é uma novidade – o assunto ficou recorrente após a participação do velocista na Paraolímpiada de Londres, em 2012, e no Mundial de Lyon, no ano passado. Nesta segunda-feira, contudo, Alan deu um passo concreto à realização de sua vontade: foi apresentado como atleta do Clube Pinheiros. Inscrito em uma agremiação ligada à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), basta ao paraense conquistar o índice para disputar a competição entre os convencionais, em outubro.

Com recordes mundiais paraolímpicos dos 100 m e 200 m na categoria T43 (biamputados), é na prova mais longa que Alan aposta suas fichas. No ano passado, em Lyon, tornou-se campeão e recordista mundial com o tempo de 20s66. Se repetir a marca esse ano, até o fim de setembro, garante lugar na equipe pinheirense. O índice para disputar o Troféu Brasil, que será de 9 a 12 de outubro, é de 21s40.

“Para participar de alguma competição olímpica, preciso estar inscrito em algum clube reconhecido pela Confederação Brasileira de Atletismo, e o Pinheiros abriu as portas para mim”, afirmou Alan, em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira.

O velocista garante que não vai abandonar o movimento paraolímpico e diz que ainda não tem certeza se buscará disputar a Olimpíada de 2016, a exemplo do que Oscar Pistorius fez em 2012. Aliás, vale destacar: Pistorius empreendeu uma batalha nos tribunais para garantir a oportunidade de disputar competições entre os convencionais. A decisão favorável, obtida no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a Federação Internacional de Atletismo (IAAF), vale apenas para ele. Caso Alan queira fazer o mesmo, terá de receber autorização da IAAF.

“Tenho o sonho de entrar no esporte olímpico desde os oito anos, quando estava começando no atletismo e vi o Robson Caetano correr. Não estou aqui para mostrar nada para ninguém. Estou aqui para tentar ser mais um a representar o Brasil. Não estou largando o movimento paraolímpico. Tudo o que consegui foi graças ao movimento, mas quero realizar esse sonho.”

Desde o ano passado, Alan treina no Centro de Treinamento da BM&F Bovespa, em São Caetano do Sul. Em fevereiro, o CT se tornou, também, a base do atletismo paraolímpico, em acordo celebrado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). O Pinheiros não impõe restrições ao seu novo atleta, que poderá continuar treinando na pista do clube que, pelo menos no Troféu Brasil, é rival.

No dia de divulgação desse acordo, conversei com Alan. E aí vai um rápido bate-bola – naquele momento, já falávamos sobre a intenção de ele disputar o Troféu Brasil.

Você vai mesmo disputar o Troféu Brasil esse ano?

Já falei com o presidente Andrew (Parsons, do CPB) do meu desejo de participar do Troféu Brasil. Esse ano vai ser no segundo semestre, então vou ter um tempo maior para me preparar. Esse ano eu vou usar como uma recuperação para os próximos dois (que terão Para-Pan, Mundial e Paraolímpiada). Mas é como eu disse para ele: para participar, vou como todos os atletas. Pegar o índice, brigar para entrar na final, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser.

Qual a prova em que vai apostar suas fichas?

É a dos 200 m. Essa é a minha prova. Quem sabe se eu treinar um pouquinho mais, posso fazer também os 400 m… Mas a prova que está na minha cabeça é a dos 200 m.

E como está o seu calendário de competições para esse ano?

Como vai ser um ano de recuperação, vou me preparar para o Open aqui no Brasil (etapa do Circuito Mundial, de 24 a 26 de abril) e para as etapas do Circuito Caixa. A princípio não vou participar de nenhuma competição fora do Brasil. Estou inscrito para o Open dos EUA e da Alemanha, onde eu bati o recorde mundial (dos 100 metros), mas vamos ver se eu vou estar bem para competir. Esse é um ano para descansar dos dois anos que passaram e para pensar nos próximos dois, que não vão ser fáceis.

Como é treinar diariamente com atletas convencionais? Como é essa troca de experiência?

É muito boa a experiência de estar junto com os meninos, que são os melhores atletas do Brasil. Para mim é ótimo estar no meio deles, ver como é treino. Às vezes, é a mesma coisa, então a gente fica se motivando. No ano passado, era ano de Mundial, e todo mundo estava esgotado de tanto treinar. Mas o pessoal do olímpico via a gente cansado e falava: “Vamos, vamos, vamos treinar”. A gente falava a mesma coisa. Muitos diziam que existia diferença entre atletas olímpicos e paraolímpicos, que poderia ter briga, mas não tem nada disso. No atletismo, pelo menos, não. Para mim está sendo muito bom, e uma troca de experiência muito grande. Vamos todos juntos para 2016.