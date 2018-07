Asafa Powell é atração no GP Brasil, em Belém

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta terça-feira que o ex-recordista mundial dos 100 metros, Asafa Powell, participará do principal torneio internacional do calendário do atletismo brasileiro: o Grande Prêmio Brasil, no dia 10 de agosto. Assim como no ano passado, a competição será realizada no Mangueirão, em Belém.

Apesar das dificuldades do último ano, quando foi suspenso por doping, Powell ainda é um dos principais velocistas do mundo. Dono da quinta melhor marca da história dos 100 metros (9s72, de 2008), o jamaicano de 31 anos curiosamente nunca conseguiu uma medalha olímpica em provas individuais. Mas foi campeão no revezamento 4 x 100 m de Pequim-2008.

Powell ficou um ano afastado das pistas. Em junho de 2013, teve resultado positivo para o estimulante oxilofrina durante as seletivas jamaicanos para o Mundial de Moscou. Suspenso inicialmente por 18 meses, teve a punição reduzida para seis meses após julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS). O anúncio foi feito em 14 de julho deste ano. No dia seguinte, ele fez sua primeira competição – e única, até agora, na temporada – em Lucerna: ficou com a terceira posição, ao correr os 100 m em 10s15.