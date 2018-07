Bolt, em vídeo: ‘O fã mais rápido de futebol do mundo’

Enquanto não faz sua estreia na temporada em pista aberta por causa de uma lesão no pé – o que deve ocorrer em 17 de junho, na República Checa -, Usain Bolt dá as caras no mundo do futebol. O jamaicano nunca escondeu que ama uma bola e um gramado, é torcedor fanático do Manchester United e já disse que, quando se aposentar das pistas, gostaria de se arriscar como ala em alguma equipe.

A pouco menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo, Bolt é a estrela de uma campanha da Visa. O slogan? “Eu sou o fã mais rápido de futebol do mundo. E você?”. No comercial, o jamaicano sai correndo de um treino, no seu país natal, para viajar ao Brasil. Em seu passeio – sempre correndo – passa pela praia, uma roda de samba e termina em um local mais do que especial. Veja: