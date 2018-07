Brasil tem destaques em ação no primeiro dia do Mundial Júnior

O Mundial Júnior de Eugene começa oficialmente às 14 horas (de Brasília) no Estádio Hayward Field, na Universidade do Oregon, nos EUA. O Brasil, que levou 23 atletas ao torneio, terá a estreia de dez deles nesse primeiro dia de competições – e alguns dos destaques da delegação já começam a competir hoje.

O Brasil tem cinco atletas entre os dez melhores do ranking mundial júnior. Um deles é o fundista Thiago do Rosário André. O jovem fluminense, atleta da BM&F Bovespa, participa das eliminatórias dos 1.500 m a partir das 15h53. Treinado por Adauto Domingues, que também orienta Marilson Gomes dos Santos, Thiago tem se destacado em uma prova dominada por africanos: ocupa a sétima posição do ranking com a marca de 3 min40s59, recorde sul-americano.

Medalhistas nos últimos Mundiais, os velocistas Tamiris de Liz e Vitor Hugo dos Santos disputam as primeiras baterias eliminatórias dos 100 metros. Tamiris, de 18 anos, está em seu último ano como júnior. No Mundial disputado há dois anos, em Barcelona, ela foi medalha de bronze nos 100 metros e no revezamento 4 x 100 metros. Competir nos EUA não será uma novidade para a catarinense, que representa a Corville e desde o início do ano treina na Universidade de Miami.

Já Vitor Hugo dos Santos é o atual vice-campeão mundial dos 200 metros – conquistou a medalha de prata no Mundial de Menores em Donetsk, ano passado. Uma das revelações da velocidade brasileira, o carioca de 18 anos é atleta da equipe Brasil Foods, e foi convocado para o Mundial de Revezamentos, nas Bahamas, este ano. Sua bateria será às 17h15, e terá o recordista mundial da prova, o americano Trayvon Bromell.