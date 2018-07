Brasileiros em ação no exterior após o Mundial de Moscou

Fabiana Murer, Thiago Braz e Augusto Dutra não deixaram a Europa ao fim do Mundial de Moscou e ainda farão competições no exterior na temporada que está prestes a terminar. Do grupo do salto com vara, a atleta encerra sua participação nesta quinta-feira, na etapa de Zurique da Liga Diamante.

Braz e Dutra terão mais duas competições. Também na quinta-feira, estarão na Alemanha e disputarão, na cidade de Leverkusen, um torneio apenas para o salto com vara. No dia 3, disputam o GP em Zagreb, na Croácia. Daí, partem para as férias.

Ana Cláudia Lemos terá uma agenda cheia. A velocista, que retornou ao Brasil assim que o Mundial terminou, há pouco mais de uma semana, já embarcou para a Europa na terça. Afinal, no sábado, participa de uma prova de 150 metros em Amsterdã. Dois dias depois, corre os 200 metros em Berlim. Depois, viaja para a Croácia, e estará também no GP de Zagreb. No dia 6, participa da última etapa da Liga Diamante, em Bruxelas, correndo os 100 metros.

Fora das pistas, Marilson Gomes dos Santos está prestes a “realizar um sonho”, correr a Maratona de Berlim. A prova, famosa por seu percurso de muitos recordes mundiais, receberá o brasileiro no dia 29 de setembro. O fundista, que disputou a Olimpíada de Londres e ficou em quinto lugar, fará sua preparação final em Paipa, na Colômbia.

Adriana Aparecida da Silva, campeã no Pan de Guadalajara, em 2011, disputará a Maratona de Nova York no dia 3 de novembro. A corredora teria feito sua estreia na importante prova americana no ano passado, não fosse o cancelamento causado pela passagem da tempestade tropical Sandy.