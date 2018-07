Com Bolt, mas sem Mo Farah no atletismo do Commonwealth Games

Para a organização do atletismo do Commonwealth Games, os Jogos da Comunidade Britânica, uma boa e uma má notícia foram recebidas na mesma semana. Enquanto a desejada participação de Usain Bolt veio na segunda-feira, a desistência de Mo Farah foi divulgada nesta quinta – e o motivo é médico.

O campeão olímpico e mundial dos 5 mil e 10 mil metros não está totalmente recuperado de um quadro de dores abdominais e decidiu priorizar a disputa do Campeonato Europeu, de 12 a 17 de agosto, em Zurique (Suíça).

“Eu tomei a difícil decisão de não disputar o Commonwealth Games. Os problemas que eu tive há duas semanas me trouxeram grandes dificuldades. Tenho evoluído nos treinos em Font Romeu (na França), mas preciso de algumas semanas a mais para voltar ao nível que estive em 2012 e 2013. Eu realmente gostaria de conquistar esse título, mas meu corpo diz que ainda não é hora de competir. Desejo muita boa sorte aos meus companheiros em Glasgow.”

As competições do atletismo começam no domingo, dia 27. As provas serão realizadas no Hampden Park, assim como ocorreu na etapa britânica da Liga Diamante – a organização transferiu a disputa de Londres para Glasgow para promover a disputa escocesa e, também, porque o Estádio Olímpico está sendo reformulado.

O Commonwealth Games começou na quarta-feira, em Glasgow, e será disputado até 3 de agosto. Com periodicidade quadrienal, reúne 71 países e territórios. Ao contrário do que acontece nos Jogos Olímpicos, os quatro países do Reino Unido – Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – têm delegações independentes.