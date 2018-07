Desafio no Ibirapuera é última chance de índice para o Mundial

No domingo passado (dia 16), a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) promoveu a primeira seletiva para o Mundial Indoor de Sopot, que será realizado entre 7 e 9 de março. Na competição disputada na pista indoor do centro de treinamento da BM&F Bovespa, em São Caetano do Sul, não saiu nenhum índice para o torneio polonês. Houve, porém, a quebra de recorde sul-americano dos 60 m, que já durava 32 anos e foi batido por Franciela Krasucki (a velocista já tem vaga em Sopot).

Neste sábado, os atletas brasileiros voltam à pista, mas ao ar livre, no Ibirapuera. É a última chance para conquistar o índice, já que o prazo estabelecido pela IAAF termina no domingo, dia 24. Estão confirmados no torneio: Keila Costa, que já tem marca para o salto triplo mas busca a classificação também no distância; Bruno Lins, que tentará vaga nos 60 m; e Jadel Gregório, que após cirurgia nos dois joelhos tenta voltar a competir em um Mundial. A competição também servirá para que jovens atletas brasileiros busquem índice para o Mundial Juvenil, que será disputado em Eugene (EUA).

Por enquanto, têm índice para Sopot: Anderson Henriques (400 m), Thiago Braz (salto com vara), Augusto Dutra (salto com vara), Mauro Vinícius “Duda” da Silva (salto em distância), Ana Cláudia Lemos (60 m), Franciela Krasucki (60 m), Fabiana Murer (salto com vara), Keila Costa (salto triplo) e Geisa Arcanjo (arremesso do peso). Já é confirmada, por parte da CBAt, a desistência de Ana Cláudia e Geisa. Augusto, que sofreu uma entorse em competição na Polônia, já voltou aos treinos, mas ainda está sendo avaliado.

DUDA NA EUROPA – O saltador Mauro Vinícius da Silva, o Duda, faz sua segunda competição na Europa. Ele é o atual campeão mundial indoor do distância e vai a Sopot para defender o título. O brasileiro disputará o Campeonato Português, em Pombal. Na semana passada, Duda participou do GP de Birmingham e não conquistou grande marca, 7,89 m.

CHININ NÃO GANHA CONVITE E ESTÁ FORA DO MUNDIAL– O decatleta Carlos Chinin não vai disputar o Mundial Indoor. O brasileiro dependia de uma convite da IAAF para competir no heptatlo (versão indoor para as provas combinadas) em Sopot, já que não conseguiu ficar entre os três melhores do ranking atual. Na sexta, a federação confirmou que o convite é do alemão Kai Kazmirek, campeão europeu sub-23. Outra mudança é a desistência do alemão Michael Schrader (segundo do ranking outdoor de 2013), que será substituído por seu compatriota Pascal Behrenbruch, atual campeão europeu.

COMEÇA O CIRCUITO MUNDIAL PARAOLÍMPICO – A primeira etapa do Circuito Mundial do Atletismo Paraolímpico, que terá nove etapas em 2014 (São Paulo incluído), será disputada a partir deste sábado, em Dubai. O trio de velocistas brasileiras formado por Terezinha Guilhermina, Jerusa Geber dos Santos e Jhulia Karol, que fizeram pódio completo na Paraolímpiada de Londres-2012 e no Mundial de Lyon-2013 nos 100 metros da categoria T-11 (cegueira total), é o destaque do País nos Emirados Árabes Unidos.

Na quinta-feira, o atletismo paraolímpico assinou acordo de parceria com o clube BM&F Bovespa. Daremos mais detalhes sobre essa união dos “atletismos” na próxima semana.