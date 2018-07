Franciela Krasucki voa no início de ‘ano meio morto’

Franciela Krasucki completa 26 anos no sábado, dia 26 de abril, o último dia do camping que as principais velocistas do Brasil participam, a partir de hoje, nos Estados Unidos. A paulista de Valinhos tem mostrado, desde o ano passado, uma grande evolução em seus resultados. Há duas semanas, correu pela primeira vez abaixo dos 11 segundos – foram exatos 10s99, em torneio da Federação Paulista, no Ibirapuera, embora a marca não seja reconhecida por ter sido conquistada com vento acima do permitido.

“Eu até brinquei que o vento não importa, eu corri abaixo de 11 segundos, sim!”, contou Franciela, antes do embarque para os EUA. “É muito importante ultrapassar barreiras, mas estou trabalhando para melhorar um pouco mais.” A velocista foi a segunda brasileira a pisar dos 10 segundos. Ana Cláudia Lemos, da mesma forma, correu 10s93 com o vento irregular, no começo de 2013.

Franciela, que é atleta do Pinheiros e treina com Adriano Vitorino na sua cidade natal, tem o melhor começo de temporada de sua carreira. Pela primeira vez participou da temporada indoor e derrubou o recorde sul-americano dos 60 metros rasos que durava quase 33 anos. Disputou o Mundial em pista coberta, em Sopot, na Polônia, e chegou à semifinal. Quando foi para as disputas ao ar livre, o sub-11s saiu logo no segundo tiro. Na final, Franciela venceu com 11s24. “Eu corri tão bem que fiquei perto dos 11s13 [seu recorde pessoal, estabelecido no ano passado].”

Para a velocista, 2014 é um “ano meio morto”, já que o próximo Mundial será disputado no ano que vem, na China. “Quero chegar com tudo em 2015, então estou trabalhando em detalhes. Ainda estou errando um pouco no meu finalzinho de corrida.” A prioridade da temporada, então, será o Mundial de Revezamento, que terá sua primeira edição em maio, nas Bahamas. “Temos grandes chances de medalha, e estaremos treinando nos EUA para isso”, diz Franciela.

O CAMPING

Franciela viajou com Vanusa dos Santos e Aline Torres para os EUA, onde vão se encontrar com Evelyn dos Santos, Rosângela Santos e Tamiris de Liz. No dia 19, sábado, elas disputam os 100 metros no Michael Johnson Classic, em Waco (Texas). Segundo o técnico do revezamento, Katsuhico Nakaya, a data coincidirá com um torneio da Federação Paulista.

“Elas vão competir nos EUA porque haverá competição também em São Paulo, e é preciso dar igualdade de condições. No dia 23 (quarta) fecha o período de índices para formar a equipe que competirá no Mundial de Revezamento”, explica o treinador. As seis melhores atletas do ranking brasileiro formarão o time do 4 x 100 metros.

Ana Cláudia Lemos não viajou porque está sendo poupada. A velocista, dona do recorde sul-americano da prova (11s05), sofreu novamente com uma fascite plantar. “Ela já está boa, mas por precaução, não vamos fazê-la entrar na correria de voos. No Brasil ela tem uma condição melhor, com toda a infraestrutura do clube (BM&F Bovespa), mais tranquilidade.”

No dia 26 – justamente a data de aniversário de Franciela – a equipe nacional disputa a mais prestigiosa competição de revezamentos, o Penn Relays, na cidade de Philadelphia (Pennsylvania). A competição é, também, a mais antiga dos EUA, cuja primeira edição ocorreu em 1895. “Essa já é uma competição preparatória para o revezamento, já que o grupo não deve fugir muito desse que estará conosco. Vamos avaliar coletivamente”, agregou Nakaya.