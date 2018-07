Irving Saladino salta para a liderança do ranking mundial

Em sua primeira competição após o retorno aos treinos no Brasil, o panamenho Irving Saladino já pulou para a liderança do ranking mundial do salto em distância. O campeão olímpico de 2008 venceu o Torneio FPA, sábado, na pista do Ibirapuera, com a marca de 8,10 m. Com o resultado, Irving divide o primeiro lugar do ano com Ngoni Makusha, do Zimbábue, que fez a mesma marca em um torneio nos EUA, dia 11.

Irving completou 31 anos na quinta-feira. Campeão mundial em Osaka-2007, busca índice para o Mundial Indoor de Sopot, na Polônia, que é de 8,16 m. No fim da semana, o panamenho viaja com seu técnico, Nélio Moura, para Moscou, onde disputará o Russian Winter, seu primeiro torneio da temporada em pista coberta disputado, efetivamente, num ginásio indoor.

Na competição russa, Irving terá um bom teste. Enfrentará Makusha, mas também o atual campeão mundial ao ar livre, o russo Alexander Menkov, além de outros bons atletas como o espanhol Eusebio Caceres, o francês Fabrice Lapierre, e o britânico Chris Tomlinson.