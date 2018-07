Brasil fica muito perto de medalha em Eugene com Thiago André

Thiago André do Rosário chegou ao Mundial Júnior de Eugene como um dos destaques da delegação brasileira. E o fundista ficou muito perto de conquistar uma medalha na final dos 1.500 metros, disputada na madrugada desta sexta-feira: foi o quarto colocado, a praticamente um segundo do bronze. Thiago fez o tempo de 3min42s58 – o queniano Hillary Ngetich foi o terceiro, com 3min41s61. Também do Quênia foi o campeão: Jonathan Sawe alcançou a melhor marca da temporada, com 3min40s02.

Se tivesse repetido seu recorde sul-americano (3min40s59), que lhe colocava na sétima posição do ranking mundial antes do torneio, Thiago estaria no pódio. Ele entrou na reta final da prova como terceiro colocado, mas não conseguiu segurar o ritmo. “Não vou falar que estou feliz com o quarto lugar. Queria um lugar no pódio, mas tenho certeza de que fiz o melhor que pude”, afirmou o fluminense. Thiago é atleta da BM&F Bovespa e treina com Adauto Domingues, também técnico de Marilson Gomes dos Santos.

Hoje à noite, a paulista Izabela Rodrigues da Silva disputa a final do lançamento do disco, e pode dar ao Brasil o primeiro pódio nos EUA. Ela cumpriu suas expectativas e as de seu técnico, João Paulo Alves da Cunha, na qualificatória realizada na quinta-feira: classificou-se à decisão com a melhor marca entre as 12 atletas, ao alcançar 55,96 metros, recorde brasileiro da categoria.

Para João Paulo, Izabela tem condições de brigar por uma medalha – ela chegou ao torneio como a sexta melhor do ranking. A atleta de 18 anos, que defende a BM&F Bovespa, tinha como objetivo alcançar os 56 metros, e ficou muito perto disso. A final será às 23h45 (de Brasília). Antes, ela disputa a qualificação do arremesso do peso, a partir das 14h10.