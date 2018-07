Jessica Ennis está grávida – e o que isso significa para o Rio-2016?

Campeã olímpica do heptatlo, Jessica Ennis-Hill anunciou nesta sexta-feira que está grávida. Assim, a atleta ficará quase dois anos afastada das competições, já que praticamente não competiu em 2013 por causa de uma lesão no tendão de Aquiles.

O anúncio mobilizou a imprensa britânica – Jessica, de 27 anos, divide com o fundista Mo Farah o status de estrela do atletismo de seu país. Tanto que o aumento da família Ennis-Hill trouxe alguns questionamentos: Jessica teria condições de voltar ao alto nível em tempo de defender seu título olímpico no Rio? A gravidez pode afetar sua performance, considerando a ampla exigência e a dedicação de um atleta de provas combinadas?

Alguns dos principais meios de comunicação (BBC, The Guardian e The Telegraph) fizeram reportagens a respeito. E o consenso é de que a gravidez não só não atrapalhará a brilhante carreira da heptatleta de Sheffield, como poderá trazer benefícios à sua performance – o principal desafio de Jessica, em princípio, será conciliar a vida de mãe com os períodos de treino e descanso. A vitória de Paula Radcliffe na Maratona de Nova York de 2007, apenas 10 meses após dar à luz, é uma lembrança recorrente.

Por ora (e para a tristeza dos britânicos), é certo que Jessica não defenderá seu ouro no Mundial Indoor de Sopot, na Polônia, em março. E que também não participará do Commonwealth Games, os Jogos da Comunidade Britânica, que serão realizados no fim de julho, em Glasgow (Escócia).

Bastante otimista, porém, está o técnico da heptatleta. Toni Minichiello diz que Jessica voltará a competir em maio de 2015, nove meses após o nascimento do bebê, a tempo de disputar o Mundial de Pequim. Mas não descarta a possibilidade de ela aparecer na temporada indoor do ano que vem.

Abaixo, o comunicado de Jessica Ennis-Hill, publicado em sua página no Facebook:

“Oi, pessoal. Quero que vocês sejam os primeiros a saber de uma grande notícia – eu e Andy estamos esperando um bebê para o verão.

A gravidez ainda está no início, e nós estamos muito felizes e um pouco ansiosos. Tenho sorte de estar me sentindo muito bem e sem nenhum desejo maluco por enquanto!

Vou manter meu programa de treinamento e retornarei ao atletismo assim depois que o bebê Ennis-Hill chegar. O sonho de buscar outra medalha mundial e olímpica me deixa ansiosa, porque me oferece um novo e difícil desafio. Minha equipe vai adaptar um programa de treinos para os próximos meses. Tenho certeza de que vão fazer um grande trabalho, como sempre.

2014 será um ano muito diferente daquele que planejei, mas tenho certeza de que será muito divertido. Manterei todos vocês informados!

A única coisa que será difícil é saber que não poderei competir em Glasgow, algo que eu realmente esperava. Mas vou assistir o evento e dar todo o meu apoio mesmo de fora (ou sentada no sofá) em julho.

Obrigada a todos pelo apoio e pelas mensagens carinhosas.”