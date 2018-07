Lauryn Williams: vitoriosa nas pistas, vitoriosa no gelo

Apenas dez centésimos de segundo tiraram de Lauryn Williams a chance de ser a primeira mulher americana a conquistar um ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Mesmo assim, a ex-velocista terminou sua primeira participação em uma Olimpíada de Inverno com a prata no bobsled, em parceria com Elana Meyers – a diferença ínfima na descida em Sochi, na Rússia, beneficiou a dupla canadense formada por Kaillie Humphries e Heather Moyse.

Lauryn Williams ganhou a prata nos 100 metros da Olimpíada de Atenas, em 2004, e o ouro no revezamento 4 x 100 metros de Londres-2012. Também foi campeã mundial dos 100 m e do 4 x 100 m em Helsinque-2005. No ano passado, a atleta de 30 anos decidiu deixar o esporte.

Mas a aposentadoria não durou muito tempo. Como ela conta em seu blog, uma conversa com Lolo Jones, em julho de 2013, mudou seus planos. “Depois da nossa conversa, meu interesse voltou, decidi pegar um avião para Calgary e dar uma chance ao bobsled. Com apenas um treino, minha aventura começou. Desde dezembro de 2013, competi no circuito mundial e conquistei duas pratas e um ouro em quatro provas. Em 19 de janeiro, fui convocada para a equipe americana, com apenas seis meses de treino.”

Na primeira das quatro descidas em Sochi, Lauryn ajudou a dupla a bater o recorde da pista russa e também fez o melhor tempo da história na saída de um bobsled. Aliás, sua função era justamente essa: usar sua velocidade e potência para colocar o trenó o mais rápido na pista. Elana Meyers, sua parceira, foi a piloto. “Eu não vim para Sochi para fazer história. Eu vim ajudar a equipe americana, e acho que consegui. Não estava aqui pela medalha ou pelo feito, mas pela experiência”, afirmou.

Antes de Lauryn, outros quatro atletas americanos tinham conquistado medalhas nas duas versões olímpicas. Eddie Eagan é o único a ganhar ouro em ambas. Ele foi campeão de boxe (na categoria meio-pesado) nos Jogos da Antuérpia-1920 e do bobsled para quatro pessoas em 1932, nos Jogos de Lake Placid (EUA).

E o atletismo está totalmente presente no gelo. De acordo com a Federação Internacional de Atletismo (IAAF), quatro das seis medalhistas desta quarta-feira, em Sochi, já tiveram algum envolvimento com a modalidade, em seus mais variados níveis.

Mas, fora do quadro de medalhas, estavam nomes importantes como a americana Lolo Jones, duas vezes campeã mundial indoor dos 60 metros com barreiras, que ficou em 11º lugar com o terceiro time dos EUA na prova – ela sempre intercalou a carreira nas duas modalidades. Na equipe australiana, que ficou em 14º lugar, estava Jana Pittman, bicampeã mundial dos 400 metros com barreiras (em Paris-2003 e Osaka-2007).

Não podemos esquecer dos brasileiros. As duas atletas do Brasil, Sally Mayara e Fabiana dos Santos, vieram do atletismo – elas ficaram na última posição (19º lugar) na primeira participação feminina do País na prova. No bobsled com quatro componentes, que começa a competir no sábado, Edson Bindilatti é o mais experiente atleta. Ex-decatleta, ele já participou de duas edições olímpicas (Salt Lake City-2002 e Turim-2006). Na Itália, oito anos atrás, o Brasil teve Claudinei Quirino, vice-campeão olímpico do 4 x 100 metros em Sydney-2000, na equipe. Toda vez que é perguntado sobre a experiência, ele demonstra arrependimento.