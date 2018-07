Louco pelas férias, Bolt disputa a Liga Diamante em Zurique

Usain Bolt estava feliz ao fim do Mundial de Atletismo disputado em Moscou. Não só pelas três medalhas de ouro conquistadas, mas também porque suas férias estavam cada vez mais próximas. “Eu quero descansar”, disse o jamaicano após a final do revezamento 4 x 100 metros, no último dia de competições.

Antes de voar de volta para a amada Trelawny, sua cidade natal, o velocista tem dois últimos compromissos na Europa. O primeiro deles é na quinta-feira, com a etapa de Zurique da Liga Diamante – ele ainda disputará a última das provas do principal circuito da IAAF, em Bruxelas, no dia 6 de setembro.

Bolt correrá os 100 metros, uma prova fortíssima na Suíça. Os seis primeiros colocados do Mundial em Moscou estarão em Zurique: ele, os americanos Justin Gatlin (prata) e Mike Rodgers (6º), além dos compatriotas Nesta Carter (bronze), Kemar Bailey-Cole (4º) e Nickel Ashmeade (5º). Com nove raias, a prova ainda terá outro americano, Walter Dix, o britânico Adam Gemili (5º nos 200 metros em Moscou) e o francês Jimmy Vicaut, no startlist provisório divulgado nesta segunda-feira.

Antes de correr em Zurique, Bolt fará uma ação promocional na internet, nesta terça-feira. Sua principal patrocinadora, a Puma, promoverá um bate-papo com o velocista no Google Hangout, às 15 horas de Brasília. Cinco torcedores, que venceram um concurso promovido pela empresa alemã, serão os responsáveis pelas perguntas. Mas qualquer pessoa pode assistir o chat no site da Puma ou nas páginas da empresa no Google+ e no YouTube.

.