Na Alemanha, Thiago Braz derrota os dois últimos campeões mundiais

Thiago Braz tem apenas 19 anos, é o atual campeão mundial júnior e dono do recorde sul-americano do salto com vara, com a marca de 5,83 m. Foi ao Mundial de Moscou, o seu primeiro como adulto, e não conseguiu passar à final, é verdade. Mas continua mostrando que tem um grande potencial.

Nesta quinta-feira, em Leverkusen, Thiago participou de um meeting dedicado apenas à sua prova – foram mais de 100 atletas inscritos – e derrotou os dois principais saltadores alemães, Raphael Holzdeppe e Bjorn Otto. A dupla conquistou os dois últimos títulos mundiais; Holzdeppe foi campeão em Moscou e Otto, em Daegu-2011.

Para bater os favoritos, Thiago saltou 5,82 m e ficou, portanto, a apenas um centímetro de igualar sua melhor marca pessoal. Ele ainda tentou superar os 5,88 m, mas não conseguiu.