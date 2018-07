No primeiro dia do Mundial, Vitória Rosa é destaque nos 100 m

A delegação brasileira fez uma boa estreia no Mundial Júnior de Eugene, que será disputado até domingo. Dentre os dez atletas que entraram na pista e no campo do Estádio Hayward Field, da Universidade do Oregon, nove continuam na competição – dois são finalistas e dois terminam hoje a disputa do decatlo.

A carioca Vitória Cristina Rosa foi o destaque do primeiro dia. A velocista de 18 anos, em seu segundo Mundial (disputou o de Menores, ano passado, na Ucrânia), é a atual campeã brasileira e conseguiu a melhor marca de sua carreira nas eliminatórias – 11s60 -, que lhe valeu o oitavo lugar geral. Tamiris de Liz, dois bronzes no Mundial Júnior de Barcelona, em 2012, foi a 12ª colocada geral, com o melhor tempo da temporada (11s68).

A eliminatória feminina, aliás, teve um fato curioso: a equatoriana Angela Tenório, campeã sul-americana, correu uma série sozinha para conseguir o segundo melhor tempo geral da etapa (11s27). A velocista – que estava na série de Vitória – foi desqualificada por supostamente queimar a largada. Mas a delegação do Equador recorreu da decisão, ganhou e Angela voltou à pista.

Nos 100 metros masculino, Vitor Hugo dos Santos também fez o seu melhor tempo do ano (10s49), e conseguiu a 17ª posição. Ele correu a série ao lado do recordista mundial Trayvon Bromell, que foi à semifinal com facilidade com o melhor tempo (10s13).

As semifinais dos 100 metros serão disputadas a partir das 22 horas (de Brasília). As finais serão ainda hoje – no caso do Brasil, já na madrugada de quinta-feira. A disputa feminina será às 0h40 e a masculina, 15 minutos depois. Ainda na velocidade, os dois representantes dos 110 metros com barreiras, Gabriel Constantino e Julio Cesar de Oliveira, disputam a semifinal às 21h35.

Thiago André do Rosário, sétimo do mundo nos 1.500 metros, teve passagem tranquila à final, que será disputada na quinta-feira. Recordista sul-americano da prova, fez o nono tempo (3min47s68), mais de sete segundos longe de sua melhor marca. Edivânia Araújo disputa a decisão do lançamento do dardo, com a 11ª marca geral (51,64 m). Ao fim do primeiro dia do decatlo, Jefferson Santos é o melhor colocado, em 13º; Alex Soares é o 19º.

Nesta quarta-feira, mais quatro brasileiros estreiam em Eugene. No salto em distância, o País vai forte com dois atletas que fizeram, antes do Mundial, duas das dez melhores marcas do mundo.

Lucas Marcelino dos Santos (7º do mundo) e Bruno Valério de Souza (10º) disputam da qualificação a partir das 14 horas (de Brasília). Ambos treinam no Centro de Excelência Esportiva, que funciona na pista do Ibirapuera, e treinam com os técnicos Nélio e Tânia Moura – os mesmos dos campeões olímpicos Maurren Maggi e Irving Saladino.

O Brasil também terá Iago Martins e Jucian Rafael Pereira nas eliminatórias dos 400 metros com barreiras. As séries começam às 16 horas.