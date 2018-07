O Brasil não ganhou medalhas em Moscou. E por que ganharia?

Algumas dezenas de países sairão de Moscou, neste domingo, com uma medalha. Para alguns poucos, como Uganda e Costa do Marfim, a primeira de sua história. Para outros, serão muitas para uma história de centenas – EUA, Rússia, Jamaica estão nesta lista.

O Brasil não tem muitas medalhas. São 11, no total, em 30 anos de competição. E esse quadro não se altera, porque o Brasil não ganhou nenhuma medalha em Moscou.

E por que ganharia?

A verdade é que o Brasil deixa Moscou com uma campanha dentro de suas possibilidades. Que são muito restritas. Para quem só se importa com medalhas, foi uma participação vergonhosa, pífia. Na minha opinião, não há nada de frustrante, a não ser pelo que o 4 x 100 metros mostrou na pista, nas eliminatórias, mas voltaremos a isso.

O melhor resultado do País, quinto lugar, foi conquistado pelos atletas mais laureados da delegação que veio para a Rússia, Fabiana Murer e Mauro Vinícius da Silva, o Duda. Para que conseguissem a medalha, deveriam ter feito algo além do que tinham mostrado nesta temporada. Não fizeram, mas também não tiveram desempenho pior do que tinham alcançado em 2013.

Fabiana foi campeã do mundo dois anos atrás, mas não era favorita para o bicampeonato. Quem falou, escreveu, comentou isso, fez um erro de avaliação e deu falsas esperanças ao torcedor. A melhor marca da saltadora no ano é 4,73 m. Para ser medalhista, teria que ter passado dos 4,80 m, algo que ela não consegue desde 2011 – justamente quando foi campeã mundia, com a marca de 4,85 m, seu recorde sul-americano.

No caso de Duda, os centímetros mostraram que ele não fez um resultado ruim. O brasileiro enfrentou uma prova muito mais dura do que a da Olimpíada de Londres – e ali, sim, ele ficou devendo. Duda competiu dentro de sua média de saltos, e ficou a três centímetros do bronze. Foi apontado, corretamente, como a principal esperança de medalha do Brasil. Mas é preciso lembrar que ninguém compete sozinho.

E houve o caso do revezamento 4 x 100 metros feminino.

As velocistas também foram colocadas como destaques da delegação. Um grupo jovem, que tem batido repetidamente o recorde sul-americano – até mesmo nas eliminatórias em Moscou -, disputando todas as finais olímpicas e mundiais desde Pequim-2008. Mas aí o bastão caiu e começou a caça às bruxas.

A principal questão que se coloca é: por que Vanda Gomes correu a final, e não Rosângela Santos, que participou da eliminatória e o Brasil fez o quarto melhor tempo? Por uma decisão técnica, até segunda ordem. Foi a melhor decisão? O resultado mostra que não. Mas estaríamos discutindo isso se o Brasil fosse prata – o que tudo indicaria que seria? O revezamento 4 x 100 m, com a sua troca de bastões, é uma das poucas provas do atletismo em que existe o imponderável.

Vanda disse que não houve treino suficiente. A CBAt diz que a informação é incorreta. Mas a atleta abriu um precedente de culpa, já que cometeu um erro gravíssimo na etapa de Londres na Liga Diamante, quando se colocou na raia errada e deixou Franciela Krasucki sem ter para quem entregar o bastão. Uma desatenção que custou uma boa prova ao Brasil na competição, que é importante, e foi a última antes do Mundial. Em Moscou, mais uma vez ela errou. E quem a colocou lá, também.

Minha análise pode ser considerada conformista, até complacente. Mas não havia indicador de que o Brasil sairia de Moscou com uma medalha. Fabiana Murer e Duda, mais do que o presente, estão caminhando para ser o passado do atletismo brasileiro. E é preciso olhar para o futuro – esse, muito mais assustador.

Para o torcedor brasileiro acostumado aos milagres do futebol, vai aqui uma informação importante: o grupo que hoje deixa Moscou é basicamente o que estará competindo em 2016. Não há espaço para melhoras extraordinárias em três anos. Portanto, controlem suas expectativas.