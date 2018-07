O que aconteceu durante a Copa – e o que está por vir…

Foram 30 dias em que o noticiário esportivo acabou ocupado, quase que totalmente, pela Copa do Mundo. Mas o atletismo não parou. Muita coisa aconteceu desde 12 de junho – e aí está uma pequena retrospectiva com fatos relevantes ocorridos no último mês. O bom é que o esporte não para, e os próximos dias já reservam mais competições. Confira!

O que aconteceu:

– 14 de junho – Fabiana Murer brilhou na etapa de Nova York da Liga Diamante. A brasileira fez seu melhor resultado em três anos ao vencer o salto com vara com a marca de 4,80 m, que lhe vale a liderança do ranking mundial.

Na mesma competição, o recorde mundial do salto em altura ficou muito perto de ser batido: o ucraniano Bohdan Bondarenko e o catari Mutaz Essa Barshim alcançaram os 2,42 m e elevaram o sarrafo a 2,46 cm, um centímetro a mais que a marca obtida por Javier Sotomayor em 1993.

– 16 de junho – Usain Bolt não participou do Meeting de Ostrava – esperava-se que o retorno do velocista ocorresse na República Checa. Em um comunicado publicado no Facebook, Bolt afirmou que sofreu uma lesão no pé que impediu uma preparação adequada.

– 29 de junho – Yelena Isinbayeva tornou-se mãe! A recordista mundial do salto com vara deu à luz sua primeira filha em Mônaco – o nome da criança, que nasceu em Mônaco, não foi divulgado.

– 3 de julho – O velocista Justin Gatlin melhorou seu tempo nos 100 m na Liga Diamante em Lausanne e retomou a liderança do ranking mundial ao vencer com 9s80. O americano tem quatro das cinco melhores marcas do ano.

Também na Suíça, Thiago Braz saltou 5,72 m e ganhou a medalha de prata, atrás apenas do recordista mundial Renaud Lavillenie (5,87 m). A má notícia é que o brasileiro sofreu um acidente na segunda tentativa a 5,87 m: ele caiu fora do colchão, na área de encaixe da vara, e fraturou o punho esquerdo.

– 7 de julho – Tyson Gay ganhou a primeira prova após o retorno às pistas, depois de cumprir suspensão por doping. Foi no Meeting de Montreuil, em Paris, com a marca de 10s04 nos 100 metros.

– 11 de julho – Yohan Blake deixou a pista do Hampden Park, em Glasgow, em uma cadeira de rodas. O velocista jamaicano parou no meio da prova dos 100 m da etapa britânica da Liga Diamante com uma lesão muscular. Foi apenas a segunda prova do corredor após um período de um ano afastado das pistas.

– 12 de julho – No segundo dia da Liga Diamante na Escócia, o queniano David Rudisha já mostrou estar em boa forma. A reestreia do recordista mundial dos 800 m ocorreu em 31 de maio e, um mês e meio depois, o meio-fundista já assumiu a liderança do ranking ao vencer em Glasgow com 1min43s34.

– 14 de julho – Os jamaicanos Asafa Powell e Sherone Simpson tiveram suas punições por doping reduzidas pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) de 18 para seis meses. O ex-recordista mundial dos 100 metros confirmou presença no Meeting de Lucerna, na Suíça, nesta terça-feira, e foi o terceiro colocado, com 10s30.

O que está por vir:

– 18 de julho, sexta-feira – A Liga Diamante chega à sua mais famosa etapa, no Principado de Mônaco. No programa de provas, o Brasil terá Fabiana Murer na disputa do salto com vara com Jennifer Suhr e Yarisley Silva, campeã e vice olímpicas. No salto em altura, mais um duelo de Bondarenko e Barshim, além do russo Ivan Ukhov, campeão olímpico que persegue a dupla de perto. Rudisha volta a competir nos 800 m, e os 200 metros terão Justin Gatlin, Tyson Gay e o francês Christophe Lemaitre.

– 22 de julho, terça-feira – Começa o Mundial Juvenil em Eugene (EUA). O Brasil terá uma delegação de 23 atletas – no grupo, estão os velocistas Vitor Hugo dos Santos (prata nos 200 m do Mundial de Menores de Donetsk, ano passado) e Tamiris de Liz, bronze no Mundial Juvenil de Barcelona, em 2012.

– 27 de julho, domingo – Início das provas do atletismo do Commonwealth Games, os Jogos da Comunidade Britânica. A expectativa é o anúncio de Usain Bolt na equipe jamaicana, pelo menos para a disputa do revezamento 4 x 100 m. O principal astro do atletismo britânico, Mo Farah, está confirmado: vai correr os 5 mil e os 10 mil metros no Hampden Park.