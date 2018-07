Os finalistas dos 100 metros mais rápidos da história. Vem recorde por aí?

Faltou apenas um centésimo de segundo para Christophe Lemaitre. Tivesse o francês corrido essa pequena fração mais rápida, pela primeira vez na história todos os finalistas de um Mundial de Atletismo teriam passado da semifinal com marcas abaixo de 10 segundos. Mesmo assim, essa foi a prévia da decisão com os melhores resultados dos últimos 30 anos. A mais rápida antes dessa? Foi em Berlim-2009, quando Usain Bolt bateu o recorde mundial com 9s58.

Lemaitre, o primeiro homem branco a correr na casa dos 9 segundos, entra na final de daqui a pouco (14h50 de Brasília) com o pior (pior???) tempo da decisão: 10 segundos cravados! O mais rápido foi o jamaicano Nickel Ashmeade, da nova geração da ilha – ele tem apenas 23 anos -, com 9s90. É seu recorde pessoal. Bolt, o segundo mais rápido, correu 9s92. Sua melhor marca do ano é 9s85.

Abaixo, veja a evolução das marcas dos últimos quatros mundiais (incluindo Moscou):

Moscou – 2013

1) Ashmeade – 9s90

2) Bolt – 9s92

3) Rodgers – 9s93

4) Bailey-Cole – 9s93

5) Gatlin – 9s94

6) Carter – 9s97

7) Dasaolu – 9s97

8) Lemaitre – 10s00

Daegu – 2011

1) Blake – 9s95

2) Dix – 10s05

8) Bolt – 10s05

3) Collins – 10s08

6) Vicaut – 10s10

4) Lemaitre – 10s11

5) Bailey – 10s14

7) Carter – 10s16

Berlim-2009

1) Bolt – 9s89

2) Gay – 9s93

3) Powell – 9s95

4) Bailey – 9s96

5) Thompson – 9s98

8) Patton – 9s98

7) Burns – 10s01

6) Chambers – 10s04

Osaka-2007

1) Gay – 10s00

2) Atkins – 10s04

3) Powell – 10s08

6) Devonish – 10s12

4) Fasuba – 10s18

5) Martina – 10s15

7) Osovnikar – 10s17

8) Burns – 10s21