Sem Ana Cláudia, Brasil é convocado para o Mundial de Revezamentos

Uma das principais velocistas do País, Ana Cláudia Lemos não disputará a primeira edição do Mundial de Revezamentos, que será realizado em Nassau (Bahamas) nos dias 24 e 25 de maio. A atleta passou por dois problemas recentemente, segundo seu técnico (e também do revezamento 4 x 100 m), Katsuhiko Nakaya.

“A Ana Cláudia voltou a ter fascite plantar, mas conseguiu se recuperar. Depois, sofreu um acidente doméstico – deu uma topada na quina de uma mesa – e sofreu uma pequena fissura”, explicou. Por isso, a atleta treinou de maneira limitada e nem competiu ainda nesta temporada.

Assim, o revezamento 4 x 100 m feminino viaja para Bahamas com as quatro melhores atletas do ranking nacional. A equipe será formada por Franciela Krasucki (que está em excelente fase), Evelyn dos Santos, Rosângela Santos e a novata Vanusa Henrique dos Santos, de 24 anos. Ela treinava em São José do Rio Preto com Aristides Junqueira (técnico do saltador Mauro Vinícius da Silva, o Duda) e nesta temporada veio com seu técnico para São Paulo. Completa a equipe a catarinense Tamiris de Liz, que apesar dos 18 anos já é uma atleta com alguma experiência no adulto, embora esteja em seu último ano de juvenil e vá disputar o Mundial da categoria este ano.

O revezamento 4 x 100 m masculino é formado por um time bastante renovado. A base vem da equipe Brasil Foods, do Rio. Jefferson Lucindo e Jorge Henrique Vides lideram o ranking nacional (10s27 e 10s28, respectivamente), seguidos pelo “vovô” da turma, Bruno Lins, finalista mundial em 2011. Completam a lista Aldemir Gomes Junior, que disputou a última Olimpíada e o Mundial de Moscou, e a principal revelação da velocidade masculina, Vitor Hugo dos Santos. O garoto carioca, de 18 anos, é o atual vice-campeão mundial de menores dos 200 metros. Ele já está classificado para disputar seu primeiro Mundial Juvenil, este ano, nos EUA.

O revezamento 4 x 400 m, que vem em fase de ascensão desde o Mundial de Moscou, no ano passado, está confirmado com força máxima: Anderson Henriques, Hugo Balduino, Pedro Burmann, Wagner Francisco Cardoso e Jonathan Henrique Ferreira da Silva. Na análise de resultados individuais, os atletas dos 400 metros têm a melhor performance do Brasil este ano. Anderson é o 10º do mundo, com a marca de 45s03, e Hugo vem na sequência, 45s09, seu recorde pessoal. Já a equipe feminina terá Joelma das Neves Sousa, Geisa Coutinho, Liliane Fernandes, Jailma Sales de Lima e Cristiane dos Santos Silva.