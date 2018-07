Tentativa de índices para Mundial Indoor será ao ar livre

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta quarta-feira a data de duas competições para a obtenção de índices para o Mundial Indoor de Sopot, na Polônia, em março. Um dos torneios será disputado no Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera – portanto, na pista ao ar livre, o que é perfeitamente aceito pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). O prazo para a obtenção de índices termina em 23 de fevereiro.

A primeira competição será em 16 de fevereiro, domingo, na (até agora única) área indoor do Brasil, no CT da BM&F Bovespa, em São Caetano do Sul. Lá serão realizadas provas de 60 m, 60 m com barreiras, salto em altura, salto com vara, salto em distância e arremesso do peso.

A segunda competição, a ser realizada no Ibirapuera, terá as provas de 100 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo, arremesso do peso, 110 m e 100 m com barreiras.

Vale lembrar que o Mundial Indoor tem programa reduzido de provas (é realizado em apenas três dias, no caso, entre 7 a 9 de março). A única prova de campo é o arremesso do peso. As de velocidade são os 60 m (rasos e com barreiras) e 400 m, com o revezamento. No fundo e meio-fundo, apenas 800 m e 3.000 m. No saltos, altura, vara, triplo e distância. As combinadas são heptatlo (para homens) e pentatlo (para mulheres).

Por enquanto, são nove os atletas brasileiros pré-classificados: Ana Cláudia Lemos e Franciela Krasucki (60 m), Anderson Henriques (400 m), Fabiana Murer, Thiago Braz e Augusto Dutra (salto com vara), Keila Costa (salto triplo), Geisa Arcanjo (arremesso do peso) e Mauro Vinícius da Silva (salto em distância), atual campeão mundial indoor.