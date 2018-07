Trayvon Bromell traz boas notícias à disputa dos 100 metros

Trayvon Bromell completou 19 anos há apenas dez dias, mas já colocou seu nome na história do atletismo. Em 14 de junho, o americano se tornou o primeiro atleta júnior a correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos. Vale lembrar: um atleta brasileiro nunca superou essa marca. O mais rápido de nossos velocistas, Robson Caetano, correu 10 segundos cravados em 22 de julho de 1988 – portanto, há quase 26 anos.

O resultado de 9s97, conquistado na final do NCAA, o Campeonato Universitário Americano, fez do calouro da Universidade Baylor o recordista mundial da prova – a antiga marca, de 10s01, era do trinitino Darrel Brown desde 2003. Bromell, aliás, havia igualado o recorde de 10s01 em 29 de março, durante o Texas Relays, uma das mais tradicionais competições de velocidade do mundo, disputada há quase 90 anos. Após a disputa, o corredor foi premiado como o dono da performance mais marcante da competição. Reconhecimento que, 24 anos atrás, foi dado a um outro atleta de Baylor, chamado Michael Johnson.

O desempenho de Bromell pode apontar para o fim da hegemonia jamaicana na prova mais rápida do atletismo. Os americanos não tinham um recordista mundial dos 100 metros há 15 anos, quando Maurice Greene correu 9s79. Dois recordes posteriores – de Tim Montgomery (9s78, em 2002) e de Justin Gatlin (9s77, em 2006) – foram retirados dos registros da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), por causa de resultados positivos por doping dos velocistas.

Em uma temporada em que Usain Bolt, lesionado, ainda não estreou, e Asafa Powell e Tyson Gay voltam de suspensões por uso de substâncias proibidas, Bromell já é a boa notícia da velocidade. E um importante indicativo de renovação da prova. Bolt, dono do recorde mundial sênior (9s58, desde 2009), completará 28 anos em agosto, e não deve competir além de 2017. Powell e Gay, que completarão 32 anos, nem devem chegar ao próximo ciclo olímpico.

Bromell disputa, a partir de terça-feira, o Mundial Júnior, seu primeiro grande torneio internacional. Por coincidência, o campeonato será realizado na pista da Universidade do Oregon, na cidade de Eugene, a mesma em que bateu o recorde mundial. “Foi uma benção”, diz Bromell, de 1,75 m e natural da cidade de São Petesburgo, na Flórida, sobre a marca conquistada. “É uma experiência incrível conseguir bater o recorde (mundial) e vencer (o NCAA) como calouro”, explica o velocista, que era o mais jovem dentre os oito atletas que largaram. “Eu não sei o que dizer. Só posso dizer que estou muito feliz em poder conseguir essa marca.”

Marca, aliás, que coloca Bromell como o décimo melhor atleta dos 100 metros no ranking adulto desta temporada. A lista é liderada por outro americano, Justin Gatlin, com 9s80. Já no ranking juvenil, o novo recordista mundial faz a festa: tem seis das dez melhores marcas. A pior delas? 10s09.