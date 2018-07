VÍDEO – Superar os 6 metros vira rotina para Renaud Lavillenie

Foram apenas três saltos e Renaud Lavillenie venceu mais uma competição indoor do salto com vara superando os 6 metros. Passar pela marca virou rotina para o francês, atual recordista mundial com 6,16 m. Neste sábado, em Berlim, ele ganhou com 6,02 m, colocando-se inalcançável na liderança do ranking.

Lavillenie fez 6,00 m em Rouen, no dia 24 de janeiro. Depois, subiu um centímetro em Nevers, no dia 6 de fevereiro, no mesma data e local em que Fabiana Murer melhorou o seu recorde sul-americano (4,83 m). Aliás, ambos treinaram juntos antes da competição em Nevers.

Em Berlim, o francês precisou de apenas três chances para alcançar a marca. Na primeira, passou o sarrafo a 5,73 m. Subiu a marca 20 centímetros, e passou de primeira. Nos 6,02 m, repetiu a performance, que garantiu até um show pirotécnico ao público. Sob os olhos de Sergey Bubka, antigo detentor do recorde (6,15 m, estabelecido em 1993), ele ainda tentou saltar 6,17 m, mas falhou nas três oportunidades.