Yelena Isinbayeva dá à luz uma menina

Yelena Isinbayeva, que nunca confirmou oficialmente sua gravidez, deu à luz uma menina, neste domingo, em Mônaco. De acordo com a Federação Russa de Atletismo, a menininha nasceu com 3,82 kg e 53 cm. O nome da criança será conhecido após o batismo. Mãe e filha passam bem.

A contar pelos nove meses da gestação, Yelena engravidou pouco depois de ter disputado o Mundial de Atletismo em Moscou, em agosto de 2013. Obstinada, a russa afirmava que daria uma pausa na carreira para ser mãe. Apesar de também não ter confirmado o nome do pai da criança, a imprensa russa diz que é Nikita Petinov, atleta do lançamento de dardo.

Antes do período de afastamento, ela reconquistou o título mundial do salto com vara, algo que não ocorria desde a edição de Osaka-2007. O desafio de Yelena, agora, é voltar à boa forma física em tempo de disputar a Olimpíada do Rio, em 2016. No ano que vem, haverá o Mundial de Pequim.