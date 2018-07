Yelena Isinbayeva só volta a competir em 2016

Yelena Isinbayeva colocou fim às especulações de que voltaria aos treinos agora em outubro. A recordista mundial do salto com vara afirmou que seus treinamentos serão retomados após junho de 2015, e que não competirá na próxima temporada. A russa, que engravidou após o Mundial de Moscou, em 2013, tornou-se mãe no fim de junho. A garotinha se chama Eve.

“Agora estou muito ocupada com a minha filha e com a minha família, e estou fazendo apenas exercícios leves. Não voltarei com a minha programação total de treinos antes de junho de 2015”, escreveu Yelena em sua conta no Instagram.

Aos 32 anos, a saltadora sempre deixou claro que a Olimpíada do Rio é seu principal objetivo no retorno às pitas. “Minha meta é a Rio-2016, e por isso não vou participar de nenhuma competição em 2015. Esses são os meus planos, e se isso vai ocorrer de fato, só o tempo poderá dizer.”

Com isso, o Mundial de Pequim, que será disputado na próxima temporada, já sabe que não terá uma defensora de título. Duas vezes campeã olímpica (Atenas-2004 e Pequim-2008) e bronze nos Jogos de Londres-2012, Yelena voltou a conquistar o ouro no Mundial de Moscou após dois títulos em Helsinque-2005 e Osaka-2007.