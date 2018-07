À espera de um cabra macho

Faz décadas que perambulo pelo jornalismo esportivo. E desde os primeiros passos como “foca” (repórter iniciante, na gíria das redações) vi episódios de violência como os deste domingo em Joinville. Na quase totalidade das vezes, as reações foram as mesmas: indignação das pessoas de bem, promessas e discursos de autoridades e esquecimento. Até a roda voltar a girar, na mesma toada, no próximo incidente semelhante e com o blablablá de praxe.

Papo furado. Já deu, encheu, esgotou a paciência de pessoas sensatas o comportamento de quem tem a obrigação de acabar com a impunidade. Não dá mais pra aguentar a ação de vigaristas que vão aos estádios para brigar, bater, ferir e morrer. Eles apanham, arrumam confusão, depois vão para casa escoltados, com mais segurança do os demais mortais.

Aliás, eles se consideram imortais, acima de qualquer risco – e sobretudo muito além da Lei. Para eles raramente há processos, prisões, pagamento por atos criminosos. Quantas vezes a gente vê um vândalo detido, para em seguida assinar um termo de compromisso e ir embora? Pra voltar, daqui a um tempo voltar a se meter em confusão? Um ciclo vicioso interminável.

Não se pode nem falar em fatalidade. Muitas brigas são manjadas, marcadas por redes sociais, têm até local para acontecer. Nestes dias, mesmo, tinha aviso, em site de uma torcida atleticana, de que não seriam vendidos ingressos para mulheres e crianças, pelo risco de encontros com torcedores rivais. Como eles previram esse risco com antecedência e as autoridades não?

É tão difícil assim acabar com esse mal no futebol e na sociedade? Com inúmeros recursos disponíveis, por que nunca um desses sujeitos é preso? Por que emissoras de televisão, sites e jornais escancaram o rosto dos briguentos e quem deve zelar por nossa segurança tem dificuldade para ir atrás deles? O que trava ações mais contundentes?

Qual a força que esses grupos têm nos bastidores? Por que um simples bate-boca com policial pode resultar em detenção do cidadão e uma agressão desses energúmenos, num agente da lei, não dá em nada? De onde vêm os recursos para eles frequentarem estádios e viajarem? E é ingenuidade pensar que extinguir essas facções as confusões acabam.

Choca, ainda, ver como tem dirigente que sai em defesa dessa turma. Num primeiro momento, dizem que vão fazer e acontecer. Em seguida, mudam o tom da prosa e acenam com conciliação. Medo? Interesses? O mesmo de outras esferas, que têm poder para ir a campo e ficam na retórica. Por que os estádios estão entregues para terroristas?

Enquanto gente de bem fica com pavor de frequentar arquibancadas, as cavalgaduras estão à vontade. Algum dia haverá ação conjunta de PM, MP, governos municipais, estaduais e federal, clubes, federações, CBF, Justiça para dar um fim nesse martírio? Ficamos, ansiosos, à espera de um cabra macho que peite esse câncer e acabe com ele.