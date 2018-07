A seleção e goleiros de Novo Hamburgo

A seleção sempre teve grandes goleiros: do pioneiro Marcos Carneiro de Mendonça – o primeiro de todos, que formou no time de 21 de junho de 1914 – até Taffarel e Marcão, passando por Barbosa, Gilmar, Castilho, Leão. Até Felix, o “Papel”, que nos salvou diante da Inglaterra, na campanha do tri.

Mas hoje, contra o Haiti, o jovem Alisson inspira confiança?

Faz algum tempo que nossos goleiros não deixam a torcida orgulhosa.

A falha de Alisson contra o Equador, em Pasadena, na estréia da Copa América foi frango, mas só não virou oficial porque o bandeirinha disse que a bola saiu antes pela linha de fundo. Não saiu. Está aí a sorte do goleiro.

E “goalkeeper” precisa dela.

Da sorte e de muita técnica, colocação e saltos acrobáticos para vestir o uniforme, que já foi sagrado, e entrar para a história do nosso futebol.

Outro gaúcho como Alisson, também de Novo Hamburgo, virou personagem no comecinho da vida da nossa seleção ao substituir algumas vezes o pioneiro Marcos Carneiro de Mendonça: era Júlio Kunz, 1,75m de altura, mas possuidor de uma impulsão incomum para a época.

Em Novo Hamburgo jogou pelo Grêmio Esportivo Floriano. Depois foi para o Grêmio e em 1920 foi para o Flamengo, onde virou “O Gato”. Voava como ninguém na época.

Jogou torneios sul-americanos e numa vitória sobre a Argentina por 2 a 0, em 15 de outubro de 1922, fez tantas defesas que se transformou em “El Coloso” – apelido dado pelos jornalistas portenhos.

Era figura da época na Capital Federal. Tanto que, quando o Paulistano viajou para a Europa em 1925, não se negou a cumprir uma exigência da família: “Ele só embarca se eu for junto”, exigiu a esposa, que o acompanhou no navio “Flandres”.

E os dois integraram a vitoriosa delegação da equipe do Jardim América. Trouxeram histórias e vidros de perfume francês, que Ondina usou até o fim de sua vida.

Gente como “El Coloso” anda fazendo falta na seleção do Dunga.

(Com participação de Roberto Salim.)