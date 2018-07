O Coritiba reage. E abra o olho, Sport!

O Sport precisa ficar esperto no Brasileiro. O time que no ano passado chamou a atenção em boa parte da competição, e até ficou na parte de cima, desta vez mostra dificuldade. Preocupa. Já tem quatro derrotas em sete rodadas, uma das defesas mais vazadas e termina o fim de semana na zona de rebaixamento.

As limitações ficaram evidentes, de novo, nos 3 a 2 para o Coritiba, na manhã deste domingo, no Couto Pereira. Mesmo com alguns jogadores rodados e experientes, casos de Durval e Diego Souza, não engrena, não se acerta. Enfim, não deslancha. E não mudou muito com a chegada de Osvaldo de Oliveira para o comando.

Não falo em dedicação, entrega e coisas do gênero. Claro que os moços se esforçam, e não foi diferente diante do Coxa. O problema está em coordenação, qualidade, finalizações. O futebol não flui, mesmo diante de um adversário que também encontra dificuldade e que terá de melhorar muito para não ser atingido pela degola.

O jogo em Curitiba foi bom, se se levar em consideração a emoção. Houve viradas, empates, expulsões; enfim, ingredientes para mexer com a torcida. Mas o nível não esteve dos melhores. Pior para o Sport, que sente, à medida que o tempo passa, que aumentam pressão e temor.

Até ficou na frente, com gol de Diego Souza, que superou Wilson só na terceira tentativa; nas outras duas, o goleiro pegou. O Coritiba empatou com Ruy, antes do intervalo, e virou com Kleber no começo da etapa final. Diego Souza deixou tudo igual aos 6, depois Matheus Ferraz foi expulso de bobeira. O Coritiba aproveitou-se disso, fez o terceiro, com Luccas Claro, e se segurou, mesmo depois do vermelho mostrado para Juan.

O time paranaense dá uma respirada, cumpriu o papel que se espera de anfitrião, interrompeu série ruim, mas ainda precisa de muito fôlego para acalmar o torcedor. O Sport… bem, o Sport já deve ligar o sinal de alerta.