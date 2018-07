Abaixo o Barça!*

O Barcelona fez barulho, na semana, ao ganhar mais uma do Real (2 a 1, de virada, em Madri), o que lhe valeu nova lufada de elogios globais. Taí o perigo. Por causa de Messi, Xavi, Iniesta e outros metidos a dar show, virou moda torcedor de qualquer lugar achar que seu time deva copiar os catalães atrevidos. É um tal de falar em jogo bonito, toque de bola, drible, passes perfeitos, sintonia e atitudes tolas que pareciam sepultadas.

Invejam-se os gols do Barça, que proliferam mais que pirataria. Crescem olhos gordos sobre as vitórias da turma de Guardiola, que se acumulam mais que o dinheiro do Tio Patinhas. Sonham fãs com as conquistas que abarrotam a sala de troféus no Camp Nou. Em resumo, se volta a endeusar o tal do futebol-arte, até há pouco démodé e bolorento.

Onde vamos parar com isso? Qual a intenção da tropa azul-grená com provas de carinho pela bola e pela qualidade, sem abrir mão da eficiência? Como explicar para a garotada que não é preciso lascar pontapés nem armar times com cinco volantes, quatro zagueiros e um quase atacante para esmagar rivais? Que futuro espreita brucutus e botinudos?

Alguém pensa na angústia dos guardiães da filosofia do futebol pragmático? Aquela baseada no matar a jogada, no pega pega pega, o importante são os três pontos, a vitória por meio a zero com gol de mão impedido aos 47 do segundo tempo, quer espetáculo vai ao teatro, não adianta jogar bonito e não ganhar nada. Duvido. Gente desalmada.

Houve tanto esforço internacional – com seguidores ardorosos no Brasil – para provar que era irreal e obsceno idolatrar equipes como a Hungria de 54, a Holanda de 74, o Brasil de 82, que tinham vocação estéril de encantar público sem ser campeãs. Há tratados que provam por A + B que merecem internação com camisa de força treinadores que rezassem pela cartilha do futebol ofensivo.

A Terra parecia imune à influência insana de Rinus Mitchels, Telê e alguns tantos pregadores da alegria na bola. Só podia ser delírio… A mediocridade enfim tinha fincado raízes nos gramados e eis que aparece Pep Guardiola para derrubar convicções. Um novato que pendurou as chuteiras dia desses, nem barriga tem, reúne um bando de jovens habilidosos que se metem a surrar todos.

Guardiola é um terrorista, um infiltrado. Ele atenta contra a moral e os bons costumes do jogo feio mais do que edredons do BBB. Um bruxo que enfeitiçou os cartolas do Barça, a torcida catalã e agora estende suas ideias espúrias para o planeta. Um torturador, que não tem pena, por exemplo, de seu xará luso-brasileiro Pepe nem de José Mourinho, seu xará e colega luso-luso mesmo.

Os dois madridistas não suportam mais ouvir falar do Barça. Em seus pesadelos, o zagueiro tenta chutar pés e mãos de uma quadrilha de Messis… e não acerta. O treinador, esse nem dorme mais noites antes e outras depois do clássico. Deve fazer uns galos ao bater a cabeça na parede, quando chega em casa e despe a máscara da indiferença para a sequência de sovas que tem levado do carrasco.

Quer saber? Que se façam campanhas urgentes para acabar com esse ópio que representa o estratosférico Barcelona. Que tal salvar os brucutus antes que se extingam por falta de função? Por que não impedir o Barça de disputar campeonatos? Não seria interessante se entrasse já com uns 3 a 0 contra? Ou com só com sete jogadores? Cada uma de suas vitórias valeria apenas um ponto. E, pra provar que é o tal, venha jogar o Campeonato Brasileiro. Aí vai ver o que é bom pra tosse.

Tudo baboseira e dor de cotovelo. O Barcelona é uma bênção!

*(Este texto inicialmente sairia na minha coluna de domingo do Estadão.)