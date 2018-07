Guerrero e Emerson Sheik mal chegaram ao Flamengo e já se transformaram em titulares, além de queridos da torcida. A rapidez na conquista de vaga e simpatia se deve ao talento da dupla e à escassez de jogadores de qualidade no elenco do clube carioca. Ambos, portanto, têm potencial para ser atração do time. Certamente, mas não participarão do clássico de hoje com o Corinthians, no Maracanã, pela 13.ª rodada do Brasileiro.

O motivo você sabe: no momento da transferência do Parque São Jorge para a Gávea dirigentes fizeram um pacto de não agressão, um acordo de cavalheiros que previa a ausência dos moços no primeiro duelo que viessem a realizar. A justificativa para a proposta é, no mínimo, curiosa: foram liberados antes do tempo de encerramento dos contratos prévios. E, portanto, nada mais justo do que desfalcar o novo patrão para não criar embaraços para o anterior.

Como o Fla andava aflito em busca de opções para o grupo topou a condição. O importante era não perder a oportunidade. Agora, com palavra empenhada, os coloca na arquibancada. A lisura rubro-negra vale elogio, pois nos dias que correm se desrespeita documento escrito, quanto mais acertos verbais. Pode até parecer discussão bizantina, mas cabem algumas considerações adicionais para o episódio.

Em primeiro lugar, o Corinthians abriu mão de Sheik e Guerrero para aliviar a folha de pagamento. Não pôde mantê-los – no caso de Emerson nem havia muito interesse mesmo – e os cedeu para o interessado. Procedimento corriqueiro no futebol. Lamenta-se a saída de atletas de renome e, página virada pra eles, se recompõe a equipe.

Sheik e Guerrero não mudaram de camisa em gesto de benemerência corintiana. Custam dinheiro para o Flamengo. E, mais do que grana, a inclusão no time ocorre em momento de tentativa de recuperação na tabela. A situação rubro-negra (13 pontos) não é confortável, a zona de rebaixamento assusta e todo “reforço” é bem-vindo. Só que não desta vez, por fair-play.