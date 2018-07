Adilson Batista chega com São Paulo mais calmo

Adilson Batista foi chamado para apagar incêndio que a diretoria do São Paulo alimentou desde a queda na Copa do Brasil. Mas o treinador, que não é unanimidade no Morumbi, chega com ambiente mais calmo. O interino Milton Cruz passa a bola ao novo “professor” com duas vitórias, depois das três derrotas que derrubaram Carpegiani. O São Paulo, com 21 pontos, é vice-líder do campeonato.

Os 3 a 0 contra o Internacional, na noite deste domingo, foram para devolver moral a um grupo que largou bem (cinco vitórias) e depois ficou grogue com tropeços seguidos. O São Paulo não vacilou, no clássico em Porto Alegre. Desde logo percebeu a instabilidade no anfitrião, dominou nos primeiros 15 minutos e espalhou frio na espinha dos torcedores colorados com o gol de Casemiro aos 19.

O Inter esboçou reação, mas se limitou a uma bela jogada de Leandro Damião aos 24 minutos de um jogo que ficou tenso, disputado e com algumas faltas mais ríspidas de ambos os lados. Tensão maior tomou conta da turma das arquibancadas após o gol de Fernandinho aos 38 minutos. Um abacaxi e tanto para Falcão descascar.

O treinador do Inter tratou de mexer no time, com a entrada de Elton no lugar de Bolatti e com Fabrício na vaga de Ricardo Goulart. Deu certo em parte. O Colorado equilibrou, mas deu pouco trabalho para Rogério Ceni. O São Paulo teve inteligência para dosar forças, segurou o ritmo, recuou e apostou no tempo como aliado.

A estratégia deu certo e ainda foi coroada com o gol de Carlinhos Paraíba (havia entrado minutos antes em substituição a Fernandinho) aos 48 minutos, na última jogada da partida. O São Paulo volta a ficar no páreo, a quatro pontos do Corinthians. O Inter entra em nova turbulência, agora com três derrotas consecutivas. Pressão em Falcão? Certamente, apesar do apoio de parte da torcida.