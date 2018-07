Adriano estimula a própria fritura

Adriano tem quase 30 anos. Está bem grandinho – bota grandinho nisso – e precisa saber o que quer da profissão e da vida. Ele passou parte de 2010 à deriva, por aventura frustrada na Roma, e perdeu praticamente 2011 todo, por causa de contusão e operação. Voltou nas últimas partidas do Corinthians, na campanha do pentacampeonato, contribuiu com um gol diante do Atlético-MG e saiu de férias (agitadas, por sinal).

Retornou com corpanzil daqueles, acima do peso, o que significa mais tempo para recompor-se. No domingo, pouco se movimentou no amistoso com o Flamengo, sob a alegação de que a pré-temporada andava exigiente. Aí nesta terça-feira falta aos treinos do Corinthians porque ficou no Rio para comemorar o aniversário da mãe.

A derrapada pegou mal no clube, onde já não goza de muito prestígio. Cresce a desconfiança em torno de sua vontade de justificar o investimento feito no ano passado, quando estava encostado na Itália, e provoca mal-estar desnecessário, a poucos dias da estreia no Campeonato Paulista e na fase de preparação para a Taça Libertadores.

Sei que mancadas acontecem, às vezes os propósitos são bons, mas o temperamento não ajuda. Adriano pisou na bola várias vezes, ao longo da carreira, e sempre teve nova oportunidade. A sorte lhe é generosa, mas um dia pode bater asas definitivamente…

Ele mesmo coloca fogo na fritura, ao agir dessa forma. Deveria fazer uma pausa para reflexão e aproveitar o que lhe resta de carreira. Mas será que tem consciência da finitude dos dias em que tudo (ou quase) lhe é permitido?