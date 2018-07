Aquele pênalti em Itaquera…

Sério que ainda há quem acredite que não foi pênalti de Zeca em Vágner Love?! Discussão só pra encher tempo de programas ou para conversa de botequim. O defensor do Santos deu uma rasteira, rapa, chinela, no atacante do Corinthians, na hora em que ele iria chutar para o gol. Isso em qualquer circunstância – de futebol de rua a Copa do Mundo – é bola na marca da cal. Se o juiz não marca, pode pendurar o apito.

Sério, também, que tem quem fale em dupla falta de Love?! Primeiro, ele teria solado, na dividida com Zeca. Depois, antes de ser derrubado, teria tocado a bola com a mão. Engraçado que os santistas não reclamaram disso na hora – só depois.

A verdade é a seguinte: foi Pênalti, com P maiúsculo, e por pouco não se transforma na gafe do final de semana. Se não fosse o assistente, o Flávio Guerra teria pisado feio, seria uma escorregada monumental. E, para quem não sabe, o auxiliar está na beira do campo justamente pra isso. É trio de arbitragem.

Até aí, tudo certo. O trio acertou num ponto e errou, feio, em outro. Guerra escreveu no relatório que expulsou David Braz por reclamação. Ah, é? Se foi assim, por que consultou o bandeirinha, antes de dar o cartão? Se o fez, era porque estava em dúvida. E o juiz fica em dúvida, se alguém o ofende?

Tem outra: se deu o pênalti de Zeca, mesmo com um segundo de atraso, por que não apresentou no mínimo o amarelo para ele? No caso, cabia até vermelho. Mas a advertência branda era de lei. Não podia deixar barato. Não deu porque ficou em dúvida ou porque achou que tivesse sido o Braz? Esse foi o senão: a expulsão de um pelo outro.

E, cá entre nós: o Zeca bem que poderia se apresentar e evitar o vermelho do colega.